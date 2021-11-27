央行：使用“码牌”或打印封装二维码的商户，需向收款服务机构申请转为商用收款码

IT之家 11 月 27 日消息，今年 10 月，中国人民银行官网发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，规定对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码，并参照执行特约商户有关管理规定，不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。

据新华社报道，从中国人民银行有关部门获悉，使用“码牌”或者打印封装的二维码的商户，需要向收款服务机构（如微信、支付宝等）申请转为商用收款码，但消费者日常支付体验和感受不会受到影响。

据介绍，“码牌”或者打印封装的二维码等“个人静态收款条码”收款安全性较低，容易被犯罪分子利用，需要向收款服务机构（如微信、支付宝等）申请转为商用收款码。

报道称，人民银行有关人士表示，收款服务机构有义务免费为商户提供商用收款码，商户只需要提供必要的身份核实信息。

IT之家了解到，收款条码管理方面，通知明确要求，对于为个人或特约商户等收款人生成的，用于付款人识读并发起支付指令的收款条码，银行、支付机构、清算机构等为收款人提供收款条码相关支付服务的机构（以下统称条码支付收款服务机构）应当制定收款条码分类管理制度，有效区分个人和特约商户使用收款条码的场景和用途，防范收款条码被出租、出借、出售或用于违法违规活动。对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码，并参照执行特约商户有关管理规定，不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。

通知还指出，条码支付收款服务机构应当采取有效措施禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款。确有必要进行远程非面对面收款的，条码支付收款服务机构应当对相应收款人实行白名单管理，并审慎确定白名单准入条件与规模、个人静态收款条码的有效期、使用次数和交易限额。对于通过截屏、下载等方式保存的个人动态收款条码，应当参照执行个人静态收款条码有关规定。