重磅！明年 3 月 1 日起，微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款

IT之家 11 月 26 日消息，据北京日报报道，2021 年 10 月 13 日，中国人民银行官网发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（银发〔2021〕259 号）》，从支付受理终端业务管理、特约商户管理、收单业务监测三个方面入手，对收单机构和清算结构提出了一系列的管理要求。与此同时，条码支付也被纳入监管，对个人收款条码的使用规范做出具体规定，并将于 2022 年 3 月 1 日起施行。

新规主要补充内容：

1、限制个人收款码远程收款

2、个人收款码不得用于经营收款

3、收款条码要制定分类管理制度，区分个人和特约商户，有经营活动的划入特约商户范围

IT之家了解到，《通知》对收款条码管理进行了说明，对于个人或特约商户等收款人生成的，用于付款人识读并发起支付指令的收款条码，应有效区分个人和特约商户使用收款条码的场景和用途，防范收款条码被出租、出借、出售或用于违法违规活动。对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。

《通知》还对远程非面对面收款进行了说明。条码支付收款服务机构应当采取有效措施禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款。对于通过截屏、下载等方式保存的个人动态收款条码，应当参照执行个人静态收款条码有关规定。“将条码支付纳入监管，弥补了之前可能被洗钱利用比较多的条码支付通道漏洞。”博通咨询首席分析师王蓬博分析称，特别是对个人收款码的管理，《通知》的要求会有效避免个人收款码通道被交易平台利用。

“限制个人码远程收款”此条主要是针对近几年频发的“跑分”、“赌博”、“电信诈骗”等违法行为。未来个人收款码将限制远程收款功能，可能变成动态收款码，不再具备打印功能。若部分特殊类商户确实有远程非面对面需求，可申请特约商户收款码，由收单机构进行谨慎审核，添加白名单，并且会严格把控交易限额、规模、二维码使用次数等。

《通知》对消费者和小微商户有哪些影响？央行相关负责人表示，《通知》总体上有助于更好保护消费者合法权益，有利于防范不法分子通过改造支付受理终端、申请虚假商户等手段盗取消费者个人信息，甚至盗用账户资金，有利于提升银行、支付机构的对账单、交易信息查询等服务质量，充分保障消费者知情权，减少相关纠纷和投诉；长远来看，《通知》关于规范个人收款码的相关要求将进一步提升对个人经营者和小微商户的收单服务质量。