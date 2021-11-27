Markdown 编辑器 Typora 正式推出 1.0 版本，并开始收费

IT之家 11 月 27 日消息，据 Typora 官网，Markdown 编辑器 Typora 在长时间的免费测试之后，正式推出了 1.0 正式版，并开始收费。

Typora 目前采用买断制，价格为 14.99 美元/89 元人民币，支持 macOS、Windows、Windows（ARM）、Linux 系统，最多可在 3 台设备上使用。

此外，Typora 还提供 15 天的免费试用。

IT之家了解到，Typora 是一款由 Abner Lee 开发的轻量级 Markdown 编辑器，与其他 Markdown 编辑器不同的是，Typora 没有采用源代码和预览双栏显示的方式，而是采用所见即所得的编辑方式，实现了即时预览的功能，但也可切换至源代码编辑模式。

Markdown 是一种轻量级标记语言，允许人们使用易读易写的纯文本格式编写文档，然后转换成有效的 XHTML（或者 HTML）文档。

和 Word 等富文本编辑器相区别，Markdown 编辑器可以让使用者在双手不离开键盘的情况下，对文本进行一定程度的格式排版。