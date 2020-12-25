Office Word 桌面版开始测试 Microsoft 编辑器：检查你的拼写和语法

IT之家12月25日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 上的 Word 现在变得更聪明了，拥有了名为 “Microsoft 编辑器”的拼写和语法检查器。这个功能已经在 Word 网页版上提供了一段时间，但它现在来到了 Windows 10 的 Word 桌面应用程序，并提供预览体验。

Microsoft 编辑器是你的智能语法、拼写和风格检查写作助手，可让你自信地挥洒创意。

Microsoft 编辑器使用人工智能和机器学习，当用户在 Outlook 和 Word 等产品中打字时可立即发现拼写和语法错误。更新后，你可以在 Microsoft Word 中打开你的文档，免费的编辑工具将帮助修复任何语法错误。

与 Word 中现有的错别字修正器不同，Microsoft 编辑器使用 AI 将事情提升到一个新的水平，检查你写作的所有元素，然后显示建议，帮助你处理格式、缩写词、包容性、地缘政治参考等等。

在桌面应用中，你还可以高亮显示句子，访问微软人工智能策划的 “建议”。根据建议，你可以对句子进行适当的修改或完全重写。

你也可以选择一个词，然后按 Shift+F10 或 Alt+Down 进入建议界面，如上图所示。

甚至还有一个抄袭检查器，以确保正确包含引文。

微软 Word AI 支持的其他功能还有：

新的用户界面，重点是建议。

新的窗格来访问审查体验。

IT之家获悉，另外值得一提的是，新 Microsoft 编辑器将支持微软 Word 即将推出的黑暗模式。

Microsoft 编辑器目前可供运行版本 2010（Build 13328.20000）的部分测试人员使用。

除了 Word 之外，更高级的 “左键建议体验”也将在测试通道中面向 Outlook for Windows 推出。