售价约 1278 元，国产厂商 Oukitel RT1 安卓 11 平板电脑发布：10 英寸屏幕，IP68/IP69K 等级防护，10000mAh 电池

IT之家 11 月 27 日消息，据 gsmarena 报道，Oukitel 是一家来自中国的手机厂商，在国外已经推出了多款手机产品，主打特性是大容量电池和坚固防护类。

Oukitel 近期宣布了其第一款坚固耐用的平板电脑 - RT1。这是一款 10 英寸的平板电脑，运行安卓 11 系统，配置了加固的塑料外壳，具有 IP68 和 IP69K 防水防尘功能。它还能防掉落 1.5 米。

10.1 英寸 IPS 液晶显示屏拥有 1200 x 1920 像素的分辨率和 16:10 的长宽比。

IT之家获悉，Oukitel RT1 采用联发科 Helio P22 芯片组，以及 4GB 内存和 64GB 存储，可通过 microSD 扩展。这款平板电脑带来了可观的 10000 毫安时电池，支持 USB-C 18W 速度充电。前置 1600 万像素的摄像头，后置 1600 万像素相机，用于拍照和录像。你还可以获得双 4G SIM 卡插槽。

Oukitel RT1 有黑色和橙色两种颜色，优惠后售价为 200 美元（约 1278 元人民币）。用户可以从 Oukitel 的官方 Aliexpress 商店订购。