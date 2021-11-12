华为 MatePad Pro 12.6 英寸推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210：新增跨设备任务管理

IT之家 11 月 12 日消息，据网友反馈，近期，华为 MatePad Pro 12.6 英寸开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210 更新，大小为 628 MB。通过本次更新，任务中心新增跨设备任务管理功能，推荐你更新体验。

【任务中心】

新增跨设备任务管理功能，在任务中心（从屏幕底部上滑短暂停顿可进入），可查看和使用同华为帐号设备（需支持任务中心）的历史任务，并进行任务互传等管理操作

【安全】

合入 2021 年 11 月安全补丁，增强系统安全

IT之家获悉，华为消费者 BG AI 与智慧全场景业务部总裁王成录在此前表示，基于鸿蒙的华为设备已有 1.57 亿台，第三方基于 OpenHarmony 的设备达到 6000 万台。王成录预计，今年年底第三方鸿蒙设备将达到 1 亿台，华为有信心，今年年内鸿蒙设备会超过 3 亿台。

此外，鸿蒙软件应用全球分发触达 510 万 + 开发者、170 + 国家和地区，应用累计分发量达到了 3322 亿（2021 年 1 月-9 月）。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。