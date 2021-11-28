法拉第未来 FF 拉响退市警告：未准时提交三季报

IT之家 11 月 28 日消息，日前，电动汽车公司法拉第未来（FF）称，因未准时提交第三季度财务报告，收到纳斯达克信函提醒。根据该信函内容，法拉第未来需要在 60 个自然日内提交该报告。

按照纳斯达克的规则，若在规定的期限内没有提交相关的报告，那么法拉第未来很有可能会被摘牌。据法拉第未来内部人士解释，之所以未在规定期限提交财报，是因为近期知名做空机构 J Capital Research 就 FF 发布了一份的沽空报告。在调查结束前，将无法公布财报，而调查结束的时间目前还无法确定。

此前在美东时间 10 月 7 日，做空机构 J Capital Research 发布了关于 Faraday Future 的一份沽空报告，称其在汽车预订数量、大规模生产电动汽车的能力上撒谎，并表达了各种担忧。随后，FF 公司于 11 月 15 日向美国证券交易委员会提交相关报告，其中显示 FF 公司董事会已成立了一个独立特别委员会，以调查财务欺诈指控，而特别委员会已聘请律师对这些指控进行独立审查，但公司无法预测评审的持续时间、最终范围或结果对公司业绩的影响。

不久前有相关消息显示，FF 公司的国内生产基地计划落户山西，并且法法汽车（中国）有限公司与山西长治高新区管委会双方就 FF 公司国内的生产基地相关问题曾举行过线上会议。

IT之家了解到，今年 7 月 FF 靠着借壳上市已顺利在纳斯达克挂牌上市，并筹集到近 10 亿美金，FF 计划在明年 7 月按时交付 FF91。