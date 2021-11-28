R 星联合创始人：《GTA6》与前几部相比可能会在一些主要方面有很大不同

IT之家 11 月 28 日消息，已离开 Rockstar Games 的联合创始人之一 Jamie King 透露了导致他在取得重大成功后离开 GTA 系列创作者的情况。

在一次新的采访中，Rockstar Games 联合创始人 Jamie King 揭示了他为什么在 2000 年代中期离开这家公司。

IT之家了解到，Rockstar Games 旗下拥有多款大作，甚至 8 年前推出的 GTA5 仍是目前最受欢迎的游戏系列之一。除此之外，《荒野大镖客》、 《恶霸鲁尼》都是 R 星广受欢迎的游戏。但最近 Rockstar 似乎遇到了相当多的问题，尤其是颇受争议的《GTA：三部曲》。

自 2000 年代初推出多款大作，如《侠盗猎车手：罪恶都市》和《圣安地列斯》后 R 星可谓如日中天，但 Jamie King 依然决定离开公司。

在接受西班牙 YouTuber @killazspain 访谈时，King 透露他和 Rockstar 因为在《侠盗猎车手》成功后的方向上存在沟通失误而分道扬镳。“我的离开是个人想法”，“我只是觉得‘我不想再做了。’而我也已经为其倾尽了热血。”

King 还解释了他的决定的个人方面。由于游戏行业的创造性，通常很难将个人与自己所创造的游戏区分开来，因此当工作室与开发商脱离关系时，这通常被视为一种个人决定，就像小岛秀夫在 2015 年离开科乐美一样。

“这是私人恩怨”他表示，“但同时…… 我了解自己所处的境况，如果我不喜欢它，就代表我需要成为那个离开的人。”

Jamie King 是 2006 年离开 Rockstar 的第一个主要人物，他也表示自己没有重返工作室的计划。这位联合创始人通过制作《恶霸鲁尼》、《Max Payne》等作品而声名大噪，并在追求其他激情创作的过程中表现得很开心。

Jamie King 认为，《GTA6》与《GTA》系列前几部相比，在一些主要方面可能会有很大的不同，原因可能和 R 星前联合创始人丹・豪瑟、制作人莱斯利・本泽等 R 星高层离职有关。

因此，虽然他认为游戏机制将保持不变，但 Rockstar 将根据他们已有的内容进行重建，只不过游戏基调完全是另一回事。

“如果基调变得变得不那么尖锐或有趣，我不会意外。”“从该系列和《荒野大镖客：救赎 2》的成功来看，我认为《GTA6》会表现得很好。但我认为从文化和内部来看，R 星缺少莱斯利和丹那样的人。是的，肯定会有所区别的。”

“我只是觉得也许他们有更多的机会去做一些俗气的事情，因为他们从来没有去尝试过。也许不是。这是一款非常漂亮的作品，你得非常努力才能搞砸它。”