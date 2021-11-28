消息称英特尔入门级 Alchemist 锐炫显卡定价可能在千元出头

IT之家 11 月 28 日消息，据此前爆料，英特尔明年将推出多款 Arc 显卡，分为 512EU 版本、384EU 版本、128EU 版本，最高可对标英伟达 GeForce RTX 3070 级竞品。

此前有外媒预测，英特尔 Xe-HPG Arc Alchemist 旗舰显卡定价有望在 650 至 825 美元之间，但入门级型号一直没有消息。

据爆料者 @Moore's Law Is Dead，英特尔入门级锐炫显卡（128EU）基于台积电 6nm 工艺，频率在 2.2GHz 到 2.5GHz 之间，MSRP（建议价）约为 179 美元（折合 1143.81 元人民币）甚至更低。

IT之家了解到，目前由于芯片供需失衡，英伟达和 AMD 入门级显卡也稍微有点贵，例如前些年在千元以下的 GTX 1050Ti 现在多处于 1399~2399 元之间，而且英伟达 30 系列以及 AMD RX 6000 系列仍未更新入门级产品。

也就是说，如果信息准确，则表明新版英特尔独显将会成为新一代显卡里首款低于 200 美元的产品。

从爆料来看，这款显卡将采用全新的 Xe 核心，通过台积电 N6 工艺制造，支持基于硬件的光线追踪和人工智能驱动的超级采样（XeSS），全面支持 DirectX 12 Ultimate，TDP 仅有 75W，不需要外接供电，配备了 8GB 的 GDDR6 显存，有望在明年 2 月或 3 月发布。

至于与 Arc Alchemist 相关的其他规格，还有消息称入门级型号将配备 96 个带有 64 位总线接口的 EU，而且 Wccftech 海指出会有一种 4 GB GDDR6 显存的版本，且 MLID 也表示不排除还有 3 GB 的台式机型号。

值得一提的是，目前英伟达新一代 RTX30 系列中最亲民的 RTX 3060 MSRP 为 329 美元， AMD RX 6600 同样为 329 美元，而且功耗达 132W，不过有消息称 AMD 将在 2022 年的前几个月推出新一代 Navi 24 RDNA 2 Radeon RX GPU。