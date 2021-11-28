AMD、英特尔、英伟达就全球缺芯问题何时结束看法趋向一致，近期降价真的很难了

IT之家 11 月 28 日消息，AMD CTO Mark Papermaster 认为 2022 年下半年芯片可以恢复正常供需关系。

IT之家了解到，AMD 首席技术官兼执行副总裁（技术与工程）Mark Papermaster 于大约十年前加入这家美国芯片制造商，领导了工程流程的重新设计并扭转了 AMD 的战略。

在接受 The Hindu BusinessLine 采访时，Mark 谈到了半导体行业的大致情况、行业面临的供应链问题以及行业面临的新挑战和机遇。

目前，半导体行业以及所有依赖芯片的行业都面临着重大的供应问题。汽车企业面临巨额亏损，纷纷减产。你认为什么时候会恢复正常？ 汽车行业不使用最新的半导体代工厂节点，但通常是那些成熟的节点，那些已经存在了好几代的节点。 我们在 AMD 使用的半导体生产线与汽车制造商不同。我们使用尖端的代工半导体节点。因此，我们没有像汽车行业在传统节点上那样出现短缺。 我们发现，通过与我们的代工厂供应商建立深度合作伙伴关系，并将其与较长的交货时间预测能力相结合，我们能够提前通知我们的供应商需要增加产能。这对 AMD 很有帮助。 2021 年，我们预计 2020 年收入将增长 65%。我们能够实现这样的增长，仅仅因为我们在供应链方面的出色工作。 您能否稍微说明一下未来三到四个季度的整体情况将如何发展？如果不是 AMD，整个行业的芯片供应，我们什么时候才能恢复正常？ 在当下的市场中，我们认为 2022 年下半年到 2023 年供应紧张问题将有所收缓，我们预测到那时候便可以使供需恢复平衡。

根据 Papermaster 的说法，半导体行业最终可能会在 2023 年恢复供需平衡，这意味着那时显卡价格也可以回到正常的 MSRP 水平。

他认为，我们可以在一年后的 2022 年下半年（2H）开始逐渐看到市场恢复，届时芯片供应能力也将逐步改善，也就是说显卡市场可能会在 2022 年下半年开始出现恢复正常的迹象。

今年早些时候，英特尔新任 CEO 帕特・基辛格也表示，"仍可能需要几年时间" 来缓解短缺，这与马克・帕普马斯特所说的基本一致，而英伟达 CEO 黄仁勋也表达了类似的观点。黄仁勋预计明年需求将远远超过供应，但他们也没有什么灵丹妙药。

总的来看，近两年内半导体市场都会处于这种畸形状态，可能 2023 年才会是全球芯片短缺结束的时候，而且三大公司似乎可以在这个问题上意见趋向一致，也就是说没有任何迹象表明短期内会出现让供应链改善的机会。