NASA：SpaceX 下一次国际空间站补给任务定于 12 月 21 日出发

IT之家 11 月 28 日消息，NASA 刚刚宣布，SpaceX 将于 12 月 21 日星期二执行下一次 Space_Station 货物补给任务。此外，NASA 还放出来一张龙飞船的近距离照片。

IT之家曾报道，SpaceX 于 11 月 12 日将美国宇航局 (NASA) 四名宇航员送往国际空间站，这也是美国太空探索技术公司 (SpaceX) 载人“龙”飞船第四次与国际空间站对接。