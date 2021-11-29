Steam 一周销量榜：《模拟农场 22》登顶，《战地 2042》《赛博朋克 2077》《荒野大镖客》上榜

IT之家 11 月 29 日消息，V社现已公布截至 2021 年 11 月 28 日的 Steam 周榜。

由于本周开启了秋促特惠，11 月 22 日新发售的《模拟农场 22》直接一举拿下榜首宝座，上周成绩亮眼的《战地 2042》位列第二名，第三名则是老朋友《赛博朋克 2077》。除此之外，《荒野大镖客 2》本体及终极版也成功双双上榜。

第四名到第十名分别是：

《荒野大镖客：救赎 2》

Valve Index VR 套件

《极限竞速 地平线 5》

《地平线：零之曙光》完整版

《荒野大镖客：救赎 2》终极版

《FIFA 22》

《帝国神话》

IT之家了解到，作为 Steam 秋促的一部分，《赛博朋克 2077》当前可享半价（149 元，原价 298 元），甚至登上 Steam 上“全球热销榜”第一名。

在《赛博朋克 2077》本周获得玩家好评轰炸后，一名设计师感谢了粉丝。



在看到这个消息后，《赛博朋克 2077》任务设计师 Pawel Sasko 还特地发推感谢了粉丝，“你无法想象这对我意味着什么，非常感谢大家。在过去几天里，我们收到了超过了 15000 条好评，《赛博朋克 2077》和《巫师 3》都冲上了 Steam 全球热销榜。”