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Steam 一周销量榜：《模拟农场 22》登顶，《战地 2042》《赛博朋克 2077》《荒野大镖客》上榜

2021/11/29 0:18:57 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 29 日消息，V社现已公布截至 2021 年 11 月 28 日的 Steam 周榜。

由于本周开启了秋促特惠，11 月 22 日新发售的《模拟农场 22》直接一举拿下榜首宝座，上周成绩亮眼的《战地 2042》位列第二名，第三名则是老朋友《赛博朋克 2077》。除此之外，《荒野大镖客 2》本体及终极版也成功双双上榜。

第四名到第十名分别是：

  • 《荒野大镖客：救赎 2》

  • Valve Index VR 套件

  • 《极限竞速 地平线 5》

  • 地平线：零之曙光》完整版

  • 《荒野大镖客：救赎 2》终极版

  • 《FIFA 22

  • 帝国神话》

IT之家了解到，作为 Steam 秋促的一部分，《赛博朋克 2077》当前可享半价（149 元，原价 298 元），甚至登上 Steam 上“全球热销榜”第一名。

在《赛博朋克 2077》本周获得玩家好评轰炸后，一名设计师感谢了粉丝。

在看到这个消息后，《赛博朋克 2077》任务设计师 Pawel Sasko 还特地发推感谢了粉丝，“你无法想象这对我意味着什么，非常感谢大家。在过去几天里，我们收到了超过了 15000 条好评，《赛博朋克 2077》和《巫师 3》都冲上了 Steam 全球热销榜。”

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关键词：赛博朋克steam

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