联发科 12 月 16 日举行天玑 9000 国内发布会，将有新信息公布

IT之家 11 月 29 日消息，今天，联发科宣布天玑旗舰战略暨新平台发布会将于 12 月 16 日举行。数码大 V @肥威 称，虽然天玑 9000 已经官宣，但这场国内发布会会有一些新信息公布。

IT之家曾报道，本月 19 日，联发科技正式发布了天玑 9000 新一代旗舰 5G 移动平台。参数方面，天玑 9000 芯片采用台积电 4nm 工艺 ＋ Armv9 架构组合，拥有高性能 Cortex-X2 超大核心：

超大核-1 个 Arm Cortex-X2 核心，频率 3.05GHz；

大核-3 个 Arm Cortex-A710 核心，频率 2.85GHz；

小核-4 个 Arm Cortex-A510 能效核心；

支持 LPDDR5X 内存，速率可达 7500Mbps。

GPU 方面，天玑 9000 采用 Arm Mali-G710 图形处理器，并推出移动光线追踪 SDK 套件，包括 Arm Mali-G710 十核 GPU、移动端光线追踪图形渲染技术、支持 180Hz FHD + 显示。

天玑 9000 内置 M80 5G 调制解调器，符合新一代 3GPP R16 5G 标准，支持 Sub-6GHz 5G 全频段网络，可在提升网速的同时大幅降低通信功耗。