旗舰再跃升，联发科详解全球首款 7nm 电视芯片 Pentonic 2000

IT之家 11 月 24 日消息，日前，联发科发布了全球首款 7nm 电视芯片 Pentonic 2000。这是全球率先采用台积电 7nm 先进制程的智能电视 SoC ，支持高达 8K 120Hz 超清显示。今天，联发科官方对 Pentonic 2000 芯片进行了详细介绍。

联发科 Pentonic 2000 官方介绍：

Pentonic 2000 是全球率先采用台积电 7nm 先进制程的智能电视 SoC ，支持高达 8K 120Hz 超清显示，可适配显示刷新率达 144Hz 的游戏 PC 和新一代游戏主机。另外，还支持下一代杜比视界以及杜比全景声，让你在畅玩 3A 大作时，拥有更爽快的游戏体验。

画面不卡顿，刷剧更尽兴。Pentonic 2000 集成先进的 8K 120Hz 运动补偿引擎（MEMC），能够实现智能识别场景，实时对画面进行插帧。让你追剧、看球赛、打游戏时，都能够享受丝滑般的体验。

此外，Pentonic 2000 不仅支持 HEVC、VP9、AVS3 标准以及 AV1 视频解码，同时还率先支持 VVC （H.266）标准，可以满足各种电视广播、 OTT 互联网内容服务和流媒体的解码。

AI 跃升画质再提升

凭借 Pentonic 2000 内置的高性能 AI 处理器 MediaTek APU，其可支持 MediaTek 新的 8K AI-SR 超级分辨率技术，智能地将低分辨率内容提升到显示器的原生分辨率，同时还能实时增强图像画质，使其让低画质的片源也有超高清的体验。

一屏多用精彩不断

凭借 MediaTek Intelligent View 技术，Pentonic 2000 支持多分屏画中画（PiP）或分屏多源输入（PbP）显示。Pentonic 2000 通过大尺寸 8K 显示屏，可在一面显示墙上播放不同的视频内容，用户可以打开多个应用程序观看不同的流媒体视频。

不仅如此，MediaTek Intelligent View 还支持多个分屏的视频无缝显示，当分屏窗口的尺寸或显示布局发生改变时，可实时为每个分屏提供与之相匹配的画质，为用户带来更精彩的多屏体验。

高速连接时刻畅连

通过 Wi-Fi 6E 解决方案和 5G 调制解调器，可以为 8K 超清流媒体视频播放与云游戏提供高速、稳定、低延时的无线网络连接。无论是追剧还是畅玩云游戏，网络不卡顿。

先进的台积电 7nm 制程，更强的 AI 性能，画质的非凡提升，先进 MediaTek Intelligent View 让屏幕可呈现更多精彩，多种连接方式保障片源与游戏的稳定连接。这就是新一代 MediaTek 8K 旗舰智能电视芯片 Pentonic 2000。

IT之家了解到，搭载这款芯片的旗舰电视有望于 2022 年第二季度发布。