大量假芯片涌入日本市场，“鉴芯师”火了！

11 月 29 消息，据日经亚洲报道，大量假冒半导体进入紧俏的日本市场，催生了一个“芯片侦探”的新业务。

日本半导体经销商 CoreStaff 称其收到的半导体鉴定咨询量比一年前增加 3～4 倍，多家芯片交易商开始收费出售其检测能力，用于鉴定芯片真伪。

一、假芯片盛行，鉴定需求较上年增 3~4 倍

在长野县一个物流中心的房间里，总部位于东京的芯片交易商 CoreStaff 的检查员在检查图像。他们被显微镜、X 光设备和其他测试设备所包围。

电脑屏幕上的放大图像显示了半导体上的细小划痕、老化和其他缺陷。最受关注的是表面被锉平的痕迹，这是伪造的迹象。

“表面看起来很粗糙，”一名检查员说，“可能更换了刻印。”

由于全球芯片短缺，供应受到限制，工业电子和消费电子的组装商被迫采购曾在市场上流通的半导体，作为过剩库存囤积起来。

正是在这个节骨眼上，假芯片流入的风险很高。这些以前未售出的半导体，通常是在没有买家通过正当渠道的情况下被收购的。

监管松懈的企业通过从其他供应商采购假冒芯片，不知不觉地积累了库存，然后将有缺陷的产品卖给产品组装商。成品有可能出现意外故障。然而，设备组装商别无选择，只能使用这些难以追踪、供应商也没有保证的未售出库存。

CoreStaff 的检查员发现，鉴定假芯片的需求比一年前增加了 3 倍甚至 4 倍，几乎每天都带来工作机会。

对于标识和刻有图案的假芯片，检查人员可以通过 X 光或开箱检查来确定真伪。CoreStaff 还可以测试半导体中某些材料的数量。

CoreStaff 社长户泽正纪解释说：“越是难买的半导体，其需求就越高，因此制造和销售假冒产品的可能性就越大。”

在市场上投放假冒芯片有多种方式。一种流行的方法是从废弃的电脑和其他电子产品中回收半导体。这些半导体上的标识和产品编号被篡改，使它们看起来像新产品。

许多假芯片的来源尚不清楚，有人猜测其中许多来自中国或东南亚，那里是供应链的集中地。

二、多家芯片商开启芯片真伪鉴定新业务

与此同时，日本从事鉴定芯片真伪业务的芯片贸易公司数量也在增加。

过去，许多芯片销售商为了满足日本客户的高质量需求而无偿测试产品。但紧张的供应链促使许多芯片交易商收费出售他们的检测能力。其中一家公司 Ryosan 于 2020 年 4 月开始了新的业务线。

Ryosan 提供的服务范围广泛，从微处理器到逻辑和电源半导体，正从首批客户获得更多订单。其一位项目经理表示，芯片测试“为我们销售半导体的主要业务带来了新客户的开发”。

该公司的技术中心有 X 光设备、显微镜和分析芯片电气特性的设备。工程师检查芯片的目的是看它们是否假冒或找出质量低劣的原因。Ryosan 称，由此产生的详细报告有助于与新客户建立信任。

但这种深度分析对单个芯片的价格可高达 100 万日元（折合约 8700 美元、5.6 万人民币）。Ryosan 等半导体交易商可以利用闲置的设备进行简单的测试，只需收取数万日元的费用。

今年 4 月，CoreStaff 推出了月订阅服务，起价 10 万日元，涵盖每月 5 次测试。该公司表示这项服务产生的收入很少，但这样的合同会带来购买半导体的新客户。

另一家芯片交易商 Restar Holdings 报告称，该公司以前每年相关检测订单为两三个，而今年已增至数十个。

结语：假芯片问题或攸关生死

美国半导体工业协会（SIA）的数据显示，由于假冒产品，美国芯片公司每年亏损 75 亿美元。

如果有缺陷的芯片被安装在飞机、汽车或医疗设备上，这将成为一个生死攸关的问题。