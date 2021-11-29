韩国政府：计划到 2050 年使氢能成为使用率最高的能源

IT之家 11 月 29 日消息，据韩媒 BusinessKorea 报道，韩国政府已经决定在 2050 年前，使氢能成为该国使用率最高的能源。为了实现这一目标，韩国将增加清洁氢能的供应，提高氢动能汽车的生产，以及在全国建设 2000 多个加氢站。

韩国政府的新计划包含 15 个项目，包含基础设施扩建，推广氢气在工业和居民生活中的使用率等等。

具体来砍，韩国计划到 2050 年总计供应 2790 万吨氢气，包含“绿氢”和“蓝氢”。其中绿氢是由可再生能源生产的，蓝氢是基于天然气开采或在碳收集过程中获取的。除此之外还有“灰氢”，是仅依靠天然气制取的氢气。

按照计划，韩国将逐步降低氢气的生产成本，到 2030 年实现年产 25 万吨，每公斤成本降低到 3500 韩元（约 18.72 元人民币）。到 2050 年，氢气年产能达到 300 万吨，每公斤成本 2500 韩元。与此同时，韩国还计划到 2030 年建成 9 亿吨的“碳库”。到 2030 年和 2050 年，蓝氢产量分别增加至 75 万吨和 200 万吨。

IT之家了解到，韩国政府还将与氢气生产大国紧密合作，以确保进口氢气的供应量。韩国将在海外建设可再生能源和制氢项目，到 2050 年将氢气供应链的数量增加到至少 40 个。

韩国政府考虑利用现有天然气管道运输氢气，此外在煤炭和液化天然气发电厂附近和工业园周围建设加氢站。此外，还会提高激励措施，鼓励氢能源船舶、车辆和设备投入运营。计划到 2050 年，氢能源汽车的年产量提高至 526 万辆。

在发电方面，韩国计划扩大氢和传统燃料混合燃烧发电的使用率，将新型燃气轮机商业化。未来到 2050 年，使得这类发电机的发电量从 3.5TWh 提高到 287.9TWh。

根据韩国政府规划，到 2025 年，韩国环境部将在全国 226 个区/县/市至少建设一个加氢站，到 2040 年实现在全国各地，驾车行驶 15 分钟便能够到达至少一个加氢站。

韩国政府表示，根据规划，到 2050 年氢能将占到韩国能源消耗和发电量的 33% 和 23.8%。这将减少至少 2 亿吨温室气体排放。