韩国首发元宇宙 5 年计划，市民可戴 VR 头显见政府官员

11 月 25 日消息，近日，韩国首尔市政府发布声明，将建立自己的元宇宙平台，通过在线虚拟世界提供一种新时代的公共服务。

根据为期五年的“元宇宙首尔基本计划（Basic Plan for Metaverse Seoul）”，首尔将高性能平台暂定名为“元宇宙首尔（Metaverse Seoul）”，将于明年年底建成。首尔市政府是韩国第一个制定全面的中长期元宇宙政策计划的地方政府，也应该是全球第一个。

根据计划，首尔市政府将陆续在元宇宙平台上提供各种商业支持设施和服务，包括虚拟市长办公室、首尔金融科技实验室、首尔投资和首尔校园城等。

首尔市长吴世勋（Oh Se-hoon）对元宇宙城市进行了充分的畅想，比如，首尔虚拟公共服务中心“元宇宙 120 中心（Metaverse 120 Center）”（暂定名）。在首尔市政府官网的公务员中心，虚拟形象的公职人员将为人们提供咨询服务。

此外，首尔还计划建立“虚拟旅游区”，包含光化门广场、德寿宫、南大门市场等首尔的主要旅游景点。1915 年毁坏的韩国四大都城门之一的敦义门等消失的历史资源，也会在虚拟空间中再现。

▲“元宇宙首尔”规划（图片来源为经济日报）

一、计划投资 39 亿，5 年计划，建立“元宇宙首尔”

近年来，随着人们将越来越多的活动转移到互联网上，尤其是在新冠疫情流行期间，这些使用 AR 和 VR 设备运行的平台也越来越受欢迎。

此前，首尔市市长吴世勋提出首尔愿景 2030（The Seoul Vision 2030）计划，它旨在使首尔成为“一个共存的城市、全球领导者、安全的城市和未来的情感城市”。

这个为期五年的“元宇宙首尔基本计划”是其中打造“未来情感城市”愿景的一部分，该计划旨在改善公民之间的社会流动性并提高首尔市的全球竞争力。目前，首尔计划投资 39 亿韩元（约 2093 万元人民币）。

首尔的元宇宙生态系统将从“普信阁钟楼虚拟跨年敲钟仪式”开始，普信阁敲钟仪式是韩国迎接新年的传统节目，每年 12 月 31 日午夜在普信阁敲钟 33 次。

元宇宙生态系统分三个阶段进行，分别是引入（2022 年）、扩张（2023-2024 年）、定居（2025-2026 年）。

首尔计划在 2022 年第一阶段建立名为“元宇宙首尔”的高性能平台，并在经济、教育和旅游等领域提供服务，在年底前完成该平台的创建向公众展示。

在未来，首尔市政府还会将元宇宙平台应用扩展到市政管理的所有领域，以提高政府官员的工作效率。

该项目同样依托于韩国的全国性计划数字新政，旨在采用数字和人工智能工具来改善医疗保健、中央基础设施和经济，使其从新冠疫情造成的经济危机中复苏。

吴世勋市长说，如果这个项目成为现实，首尔市民很快就可以戴上他们的 VR 头显，与市政府官员会面进行虚拟咨询。同样，市政府也可以参加群众活动。

▲ 韩国首尔数字论坛中，参与者戴着 3D 电影眼镜观看《阿凡达》（图片来源为首尔市政府官网）

二、虚拟公务员为民办事，“元宇宙”中办首尔灯节

在经济、教育、旅游、通信、城市、行政和基础设施这 7 个领域，“元宇宙首尔基本计划”提出了多个目标，反映了首尔公共和私营部门的元宇宙趋势。并且，首尔市政府制定了提供公共服务的政策，以通过使用先进技术开发的元宇宙平台，克服现实世界中时空限制和语言障碍等问题。

▲ 2021 年 9 月 15 日至 17 日举行公共安全的元宇宙活动（图片来源为首尔市政府官网）

首先在经济领域，首尔将在元宇宙中再现首尔金融科技实验室，在虚拟世界中提供经济领域的相关服务。在元宇宙中，首尔金融科技实验室将帮助企业吸引外国投资。虚拟人物将为外国投资者提供咨询及一站式服务。

此外，谷歌为创业者设立的首尔创业营 Campus Town 中的创业公司培育业务将在元宇宙平台中进行，包括数字内容创作培训和社交活动等。

第二，对于元宇宙中最活跃的教育领域，首尔市政府将创建首尔开放城市大学（Seoul Open City University）的虚拟校园。首尔市政府运营的在线教育平台 Seoul Learn，将为青少年提供各种沉浸式内容，例如讲座、导师计划和招聘会等。

第三是在旅游领域，首尔极具吸引力的旅游景点，如光华门广场、德寿宫和南大门市场等将成为元宇宙首尔虚拟旅游的特殊区域。游客可以乘坐城市观光巴士在元宇宙中游览。另外，首尔的代表性节日和展览，如首尔鼓节和首尔灯节，因疫情原因无法开展，未来可以作为沉浸式内容在元宇宙中举行。

第四是市民经常使用的公共服务，如民诉、咨询、公共设施预订等，也将在元宇宙中提供，为市民提供更便捷的服务。这也将提高首尔的数字城市水平。首尔市政府表示，这在数字转型时代至关重要。据美国新闻网站 Quartz 报道，该市正计划使用人工智能来监控其下水道和废水处理中心。

首尔市政府还将在市政厅创建一个元宇宙版本的市长办公室，并将其作为政府与居民之间的开放式沟通渠道。

第五，利用虚拟现实、增强现实和扩展现实相结合的技术升级城市管理。此外，为弱势群体提供众多服务以确保他们的安全和便利，包括使用扩展现实设备为残疾人提供安全和便利的服务。

第六，首尔将引入元宇宙会议来举办不同的活动，并将其作为沟通渠道。还将利用最先进的技术开发基于元宇宙的远程工作环境。首尔市政府表示将在虚拟空间中推出智能办公室。虚拟形象的公职人员提供咨询服务将成为现实。

首尔市政府也将提供数据服务，使公共服务和其他部门能够利用和共享大数据。

第七，为了稳定运营上述所有的元宇宙服务，将于明年开工建设元宇宙首尔平台。

三、透析元宇宙城市，智慧城市的新马甲？

韩国首尔是第一个提出打造“元宇宙城市”的地方政府，这样新的提法和有雄心的方案令许多人眼前一亮。

与此同时，首尔元宇宙城市其实又让我们感到似曾相识，与我国大力推进的“数字孪生城市”等智慧城市项目内涵相近。

比如，我国千年大计“雄安数字城市”，就是计划建立城市全域数据的实时可视化，采集数据，帮助管理者对日常治理和应急事故作出决策。举个例子，当城市突发火灾，消防员救火很容易造成伤亡，但在数字孪生城市中，可以通过楼房虚拟模型上模拟救灾指导决策，选择精准方案实践以实现成功救灾。

▲ 利用三维建模对大场景自动化生成

在我国改革开放的前沿深圳，也有很多数字孪生的城市方案与元宇宙相关。比如，深圳建立了完整的地下管网巡查系统，运用 AR 技术可以现场生成地下管网三维实景，直接透视管道破损、老化的信息。

▲ 深圳利用 AR 技术实现管网可视化（图片来源为智谷趋势）

我国在“十四五”规划和 2035 年远景目标中明确指出，“分级分类推进新型智慧城市建设”、“建设智慧城市和数字乡村”。官方数据显示，目前我国的智慧城市试点数量累计已超 700 多个。

不过，我们也能看到，与首尔元宇宙城市看起来有些区别的是，当下我国的数字孪生城市更加注重在政府治理侧的进展，而首尔热衷的旅游、教育、文娱等项目在国家级政策中倾斜度相对较小。

其实，在地方和一些领域，我国的智慧城市展现出更多元化的“元宇宙”色彩。比如就在月初，我国首个景区元宇宙研究中心落户张家界，这也是我国地方对智慧旅游领域的探索。

可以看到，不论是智慧城市、数字孪生城市，还是元宇宙城市，本质上都是在探索城市的智能化、数字化发展。

结语：元宇宙 + 政务，概念落地首尔

首尔市政府官员强调，元宇宙生态系统的构建目标是扩大对公共城市服务的访问，但目前虚拟现实、增强现实、扩展现实的专业设备对许多人来说可能较为昂贵，而且不像智能手机和电脑那样普及。

首尔构建元宇宙城市是智慧城市发展的新一步。首尔市政府智慧城市政策司司长朴钟洙（Park Jong-soo）总结道：“元宇宙正在根据技术水平和用户需求演变成不同的形式，特别是作为新冠疫情后出现的新范式越来越受到关注。首尔将通过公共需求与私人技术的结合，开创一个名为‘元宇宙首尔’的新大陆，让首尔成为一个智能、包容的城市。”