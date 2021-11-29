Omdia：2020 年 80% 的笔电和 50% 的智能手机具备 USB-C 接口

IT之家 11 月 29 日消息，根据研究机构 Omdia 的《2021 Interface Battleground Report 》，由新冠疫情推动的消费技术销售的转变影响了视听（AV）接口对基础设备市场的渗透，USB-C AV 接口将有健康的增长，而 HDMI 则面临较慢的增长前景。

同时，在 Omdia《2021 USB Type-C Report》中，Omdia 发现，在 2020 年，几乎 80% 的笔记本电脑和几乎一半的智能手机都具备 USB-C 接口，且这两种设备的采用率预计将继续增长。这些核心设备的采用拉动了卫星设备的采用，并为便携式桌上型显示器和通用坞站等新用途打开了大门。

IT之家了解到，在 Omdia 的《2021 USB Type-C Report》中强调，笔记本电脑和智能手机是最有可能提供全功能 USB-C 的核心设备，电源、数据和视听信号都可以通过单线获得。

USB-C 的另外两项重大发展有望打开新的市场：

Power Delivery 规范现在允许通过 USB-C 传输高达 240 瓦的功率，这意味着即使是游戏 PC 也可以依靠 USB-C 供电。

尽管推广不平衡，但 USB-C 继续渗透到预算产品中，这表明 USB-C 的成本已经下降。随着规模的扩大，成本可能会进一步降低。

最近，USB-IF 组织主席 Jeffrey L. Ravencraft 发表了一篇文章，反对欧盟强制将 USB-C 接口作为手机的标准接口，认为这将导致操作性、功能性问题，并将引起混乱和争议。Jeffrey L. Ravencraft 反对的原因主要有两点。一是欧盟的标准过于落后，他们提出的 USB-C 接口标准没有考虑到最新的发展，如最近推出的 240W 充电标准。二是强制采用 USB-C 接口的唯一标准，会导致 USB 生态失衡，让其他类型的 USB 接口与 USB 生态脱钩，不应当强制使用某种接口，而是让市场自然选择。