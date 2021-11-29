印度三大电信运营商全部宣布资费涨价，最高涨 25%

IT之家 11 月 29 日消息，据 XDA 报道，在 Reliance Jio 于 2016 年进入电信行业后，印度的通话和移动数据资费大幅下降。从那时起，印度三大电信运营商 ——Reliance Jio、Vodafone Idea 和 Bharti Airtel—— 试图通过提供更便宜的资费以吸引更多用户。

然而，三大运营商近日全部宣布提高资费，最多涨 25%。

根据 Mint 最近的一份报告，Bharti Airtel 周一将其入门级语音资费计划提高了约 25% 至 99 印度卢比，并将大多数无限制语音包的资费提高了 20%。通过这一变化，Airtel 的目标是将其每位用户的平均收入（ARPU）提高到 200 印度卢比，最终达到 300 印度卢比，“以提供合理的资本回报，从而实现财务健康的商业模式。”Airtels 更新的资费计划将于 11 月 26 日生效。

Vodafone Idea 很快也效仿。据 ET Telecom 称，从 11 月 25 日起，Vodafone Idea 将其入门级资费计划的价格提高了 25%。新计划的价格为 99 印度卢比，为用户提供价值 99 印度卢比的通话时间、200MB 数据和 1p/秒话费。Vodafone Idea 在一份声明中表示，此次提价将“启动 ARPU 提高的过程，并有助于解决该行业面临的财务压力”。

而 Reliance Jio 宣布将从 12 月 1 日起将资费最高提高 21%。该公司已将其 75 印度卢比的基本资费计划的定价提高至 91 印度卢比，比 Vodafone Idea 和 Airtel 的类似产品低 9 印度卢比。该公司的其他计划也进行了类似的价格上涨，但与其他两家电信巨头相比更实惠。

IT之家了解到，Reliance Jio 的新资费计划将于 12 月 1 日上线，并将通过所有现有网点和渠道提供。