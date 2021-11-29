脑机接口平台公司宁矩科技完成亿元 A 轮融资，自研系统级芯片已完成流片

作者： 小如

近日，侵入式脑机接口平台公司宁矩科技（NeuraMatrix）完成亿元 A 轮融资。

据悉，本轮融资由华盖资本、沙特阿美旗下多元化风投基金 Prosperity7 Ventures（P7）联合领投，此轮融资完成后，NeuraMatrix 将进一步用于加大芯片研发、量产，软硬件开发、加速科研、医疗设备量产。

据光明网报道，作为国内唯一具备侵入式能力的脑机接口平台公司，NeuraMatrix 致力于打造材料－芯片－硬件设备－软件一体化的脑机接口平台，并率先在科研、医疗场景落地，提供行业专用解决方案。

与非侵入式设备相比，置于脑区内的侵入式脑机接口可以获取从低频到高频更全面的高质量信号，实现多重复杂应用。随着设备小型化、植入微创、生物材料的发展，用户对设备接受程度预计将大幅提升，侵入式脑机接口被认为是更能满足未来智慧医疗、智能交互需求的产品。

目前，NeuraMatrix 自研的脑机接口专用的系统级芯片已经完成流片，预计明年初实现搭载自研芯片的设备量产。该芯片是国内首个双向脑机接口商用芯片，具有多通道、强抗噪、低功耗、无线传输等特点，芯片性能指标处于世界领先水平。公司推出的国内首个无线侵入式脑机接口设备，一代样机已开始供客户使用。

NeuraMatrix 目前已与多家科研院所、医院、药企开展科研合作，已签订上千万元设备采购意向订单。此外，公司自建的万级 GMP 生产车间，也计划年内投入使用，将用于二类、三类医疗器械批件的注册申请。

按照中长期规划，NeuraMatrix 将逐步打开下一代神经系统疾病医疗市场和互融式人机交互市场。