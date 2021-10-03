美国银行发布科技“明日之星”主题清单：6G、脑机接口、仿生人类等

IT之家 10 月 3 日消息 近日，美国银行策略师发布了一份科技领域“明日之星”主题清单，以寻找下一个亚马逊公司或苹果公司。

美国银行策略师表示：“这些清单可能会改变和颠覆多个行业，为下一个技术驱动型增长的大周期做出贡献。”

科技“明日之星”主题清单：

6G 电信网络（6G telecom networks）

情感人工智能（Emotional artificial intelligence）

脑机接口（Brain computer interfaces）

仿生人类（Bionic humans）

长生不老（Immortality）

合成生物学（Synthetic biology）

无线电力（Wireless electricity）

全息（Holograms）

元宇宙（Metaverse）

电动垂直起降飞行汽车（Electric vertical takeoff and landing flying cars）

海洋科技（Oceantech）

下一代电池（Next generation batteries）

绿色采矿（Green mining）

碳捕获及封存（Carbon capture and storage）

IT之家了解到，报告还指出，由于创新的加速，现有企业将以更快的速度被取代。现在如果不能确定未来的技术可能意味着错过下一次重大革命。