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美国银行发布科技“明日之星”主题清单：6G、脑机接口、仿生人类等

2021/10/3 20:23:54 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 3 日消息 近日，美国银行策略师发布了一份科技领域“明日之星”主题清单，以寻找下一个亚马逊公司或苹果公司

美国银行策略师表示：“这些清单可能会改变和颠覆多个行业，为下一个技术驱动型增长的大周期做出贡献。”

科技“明日之星”主题清单：

  • 6G 电信网络（6G telecom networks）

  • 情感人工智能（Emotional artificial intelligence）

  • 脑机接口（Brain computer interfaces）

  • 仿生人类（Bionic humans）

  • 长生不老（Immortality）

  • 合成生物学（Synthetic biology）

  • 无线电力（Wireless electricity）

  • 全息（Holograms）

  • 元宇宙（Metaverse）

  • 电动垂直起降飞行汽车（Electric vertical takeoff and landing flying cars）

  • 海洋科技（Oceantech）

  • 下一代电池（Next generation batteries）

  • 绿色采矿（Green mining）

  • 碳捕获及封存（Carbon capture and storage）

IT之家了解到，报告还指出，由于创新的加速，现有企业将以更快的速度被取代。现在如果不能确定未来的技术可能意味着错过下一次重大革命。

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关键词：6G脑机接口

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