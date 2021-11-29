Win11 喜提新功能：微软 Microsoft Store 商店可以显示版本号了

IT之家 11 月 29 日消息，有外媒发现，微软正在为 Microsoft Store 测试一项相当基本的新功能，从而帮助用户和工程师搞明白 Win11/10 上所安装应用的最新版本号。

外媒指出，在微软内部存在着一种奇怪的现象，他们经常会“每隔几年就重新造一次轮子”，而这意味着我们不会看到预期的产品新功能补充，而且只能默默看微软重新将大家好不容易适应的基础功能回炉再造。

Deskmodder 报道称，出于某种原因，新版本微软商店 (现在在 Windows 10 和 Windows 11 上都可以使用) 没有显示已安装应用程序的版本号，但之前 Win10 旧版商店就可以正常显示。

这样就会导致，当开发者推出新功能时，你很难弄清楚自己是否拥有最新版本的应用。幸运的是，微软似乎已经开始着手解决这个问题。

现在最新版本的 Microsoft Store 已经可以在应用程序列表的附加信息部分中找到你所安装应用的版本号，但很可惜目前似乎只有在预览通道中才有，至少是 22512 或更高版本的测试版或开发版（由于适用于 Android 的 Windows 子系统，两者都有预览版）。

目前还无法得知微软准备在何时将这一基础功能推送给更多用户，希望我们能早日看到功能更完善的 Win11 和微软商店，不知道各位IT之家的小伙伴如何看待这种做法呢？