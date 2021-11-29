传音旗下 TECNO 计划 2022 年发布 Sensor Shift 等三大技术

11 月 29 日消息，传音控股旗下中高端智能手机和智能硬件品牌 TECNO 宣布在光敏度、图像和视频稳定性以及伸缩镜头方面取得重要突破，并将在 2022 年推出的系列新手机中搭载 RGBW/G+P、Sensor Shift 防抖、伸缩镜头这三项技术。

据悉，TECNO 旗下包含 PHANTOM、CAMON、SPARK、POVA 四条智能手机产品线，产品组合还涵盖平板、智能可穿戴设备与智能家居设备等，其中影像技术都是支持 TECNO 在全球新兴市场取得成功的支柱之一。

发布三大手机影像技术

TECNO 图像技术高级产品经理 Jimmy Hsu 表示，消费者对于智能手机影像需求更趋多样化和个性户，其中“更大的传感器尺寸、影像防抖效果、无损变焦和更高像素及分辨率”成为当前备受关注的发展趋势。

Jimmy Hsu 介绍，针对这些趋势，TECNO 在 2022 年将整合发布三大核心手机影像技术，分别是 RGBW/G+P、Sensor Shift 防抖以及伸缩镜头，以期为消费者带来进阶化的手机影像体验。

具体而言，TECNO 采用 RGBW 亚像素渲染算法的新手机将于 2022 年量产，这款新手机将 CMOS 传感器捕获的光量提高 60%，同时，依托 G+P（玻璃 + 塑料）镜头技术，能够使入光量再度提高 30%，两项技术叠加将使整体进光度提高两倍左右。

同时，TECNO 计划在 2022 年商业发布 Sensor Shift 技术，这将使 TECNO 成为 Android 系统中第一个应用该技术的手机品牌。

Sensor Shift 是一种图像稳定技术，它通过传感器移动而不是镜头移动来补偿振动, 在这项新技术的加持下，即使没有外置云台稳定设备，消费者也可以拍摄出工作室品质的照片。

据介绍，TECNO 的 Sensor Shift 可达到每秒 5,000 次的响应频率。未来，TECNO 的 Sensor Shift 控制精度将达到目前水平的 350%，并进一步优化算法。

此外，TECNO 的伸缩镜头概念机预计将于 2022 年第一季度正式面世。