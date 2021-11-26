降低对高通依赖，消息称三星将提高自家手机使用 Exynos 芯片的比例

三星电子据称将增加 Galaxy 智能手机 Exynos 芯片组的产量，以提高其内部处理器在 Galaxy 设备中的比例，并降低对美国芯片制造商高通的依赖。

目前，三星的高端智能手机严重依赖高通的芯片解决方案，而其中低端设备大多采用联发科的处理器。Exynos 芯片只占三星手机出货量的 20% 左右。然而，从明年开始，这种情况可能会改变。

据《电子时报》报道，业内人士预测，到 2022 年，三星电子搭载 Exynos 的 Galaxy 手机数量将增加两到三倍，System LSI 事业部也将把 Exynos 芯片组的生产能力提高一倍以上。

这一策略转换部分受到当前全球芯片短缺刺激。此前，由于高通骁龙 888 芯片供应不足，三星电子不得不将 Galaxy S21 FE 的上市时间从今年推迟到 2022 年初。芯片危机对该公司的智能手机销售造成了巨大打击。

为了减少对高通和联发科的芯片解决方案的依赖，三星制定了 2022 年智能手机销量达到 3 亿部的目标，相较于 2021 年的销量约为 2.5 亿部，强调 Exynos 处理器也可以帮助三星 System LSI 事业部和代工业务建立更有竞争力的地位。

配备 AMD GPU 的 Exynos 2200 据说可以解决三星芯片过去可能遇到的过热问题，还可以通过支持光线追踪来改善用户体验，成为第一个具有这种功能的移动芯片组。据报道，Exynos 2200 将采用 4nm 工艺，而用于入门级智能手机的 Exynos 1280 芯片组将采用 5nm 工艺。

长期以来，三星电子一直在考虑将更多的内部芯片组整合到其移动产品中，而不是依赖于不同国家和地区的供应商。然而，三星处理器的质量和消费者接受度仍是其主要担忧。

尽管三星有意降低对合作供应商的依赖，但在 2022 年推出的 64 款新智能手机和平板电脑中，仍有 31 款使用高通的芯片。备受期待的 Galaxy S22 系列将在部分国家使用骁龙 888 处理器，在其他国家使用 Exynos 2200 处理器。与此同时，据 The Elec 称，三星的新款翻盖手机将只使用骁龙 888 处理器。