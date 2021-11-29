小米 MIUI 13 内部测试版曝光，基于安卓 11 和安卓 12 开发

IT之家 11 月 29 日消息，小米目前已向众多机型推送了 MIUI 12.5 增强版，此前小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi 品牌总经理卢伟冰暗示 MIUI 13 很快到来。

近日，爆料者 xiaomiui 称发现了 MIUI 13 测试版的版本号，证明 MIUI 13 即将到来。

从图中可以看到，一款全球版机型的 MIUI 版本号为 V13.0.0.44.RLDMIXM，其中“R”代表该 ROM 是基于安卓 11。

此外，xiaomiui 还拿到了几款老机型的 MIUI 13 升级版本号：

小米 MIX 4：V13.0.0.3.SKMCNXM

小米 11 Ultra：V13.0.0.8.SKACNXM

小米 11：V13.0.0.8.SKBCNXM

Redmi K40 Pro：V13.0.0.8.SKKCNXM

Redmi K40：V13.0.0.3.SKHCNXM

小米 10S：V13.0.0.4.SGACNXM

小米 11 Lite 5G：V13.0.0.5.SKICNXM

这几款机型的版本号中没有“R”，而是出现了“S”，代表是基于安卓 12 开发。这一发现与此前数码博主 @数码闲聊站 的爆料一致，MIUI 13 测试底层有安卓 11 和安卓 12 两个版本。

IT之家了解到，对于小米 MIUI 13 新系统，雷军今年 8 月曾表示，MIUI 团队接受大家建议，先集中精力打磨核心体验，解决大家最关注的基础体验问题。雷军此前也对 MIUI 13 版本做了一些说明，并表示它将带来很多变化，以进一步提高用户体验。