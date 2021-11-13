小米卢伟冰暗示：MIUI 13 即将到来

IT之家 11 月 13 日消息，昨天，小米公布了 MIUI 12.5 增强版第三批稳定版发版计划，包括小米 11 青春版/9/Civi、Redmi Note 11/Pro... 等等，今天晚上，小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi 品牌总经理卢伟冰暗示 MIUI 13 很快到来。

“MIUI 12.5 来了，MIUI 1x 还会远吗？”

小米 MIUI 12.5 增强版是目前最新的 MIUI 系统，据称与之前的版本相比，它已经大大改善了用户体验。现在，小米公司似乎正在准备下一个版本的 MIUI。小米创始人雷军此前对 MIUI 13 版本做了一些说明，并表示它将带来很多变化，以进一步提高用户体验。预计将在今年年底前发布，首先在中国地区发布，然后几周后发布 MIUI 13 国际版。

MIUI 13 预计将带来改进的用户界面 UI，并面向一系列的 Xiaomi/Redmi 设备发布。早些时候的泄漏表明，该版本的 MIUI 将为游戏带来浮动窗口，还有内存融合技术和分层渲染系统。MIUI 13 预计将为小米/Redmi 手机带来 3GB 的可扩展内存。

另外，MIUI 13 还将带来新的动画、字体、重新设计的应用图标、增强的通知面板和高级隐私选项。我们还可以期待增强的 AOD 主题；新的省电模式以提高电池性能；改进的通知系统，可以允许管理旧的和新的通知，还会有全新壁纸。