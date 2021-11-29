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理想汽车：目前没有涨价计划，并宣布明年 Q2 发布旗下第二款车型理想 X01

2021/11/29 23:28:39 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 29 日消息，理想汽车今日发布 2021 年三季度财报，三季度营收 77.8 亿元，市场预期 73 亿元，上年同期 25.1 亿元，同比增长 209.9%。三季度净亏损 2150 万元，亏损同比收窄 79.9%。

理想汽车在 2021 三季报电话会上公开表示，面对动力电池成本等上涨的情况，公司目前没有涨价计划。

此外，对于此前一直传下一代增程电动平台 X 平台上的首款产品 ，理想汽车也大大方方告诉我们这款新车即理想第二款新车理想 X01（目前仅有一款理想 One）。

官方表示，理想 X01 将在明年二季度发布，三季度开始交付，定位全尺寸豪华增程式电动 SUV，并于 2023 年在 X 平台上推出另外两款 SUV。今年年内，理想汽车将通过 OTA，正式向用户推送 NOA 导航辅助功能。

此外，理想在北京工厂将于 2023 年投产，届时整个公司产能将达 50 万辆，双班可达 70 万辆。对于芯片短缺，理想汽车创始人李想表示，芯片短缺依然是明年一季度的制约因素，公司正在与博世合作，尽可能解决芯片短缺问题。

IT之家了解到，2021 年第三季度，理想汽车累计交付 25,116 辆，同比增长 190%。2021 年前九个月，理想汽车累计交付量达 55270 辆。

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关键词：理想汽车

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