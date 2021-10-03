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理想汽车新增 10 家直营服务中心：重庆、昆明、上海、无锡、温州、天津...

2021/10/3 15:00:38 来源：IT之家 作者：在水 责编：在水
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IT之家 10 月 3 日消息 理想汽车今天官方宣布新增 10 家直营服务中心，分别位于重庆、昆明、上海、无锡、温州、天津、佛山、东莞、福州、贵阳。IT之家获悉，截止目前，理想汽车拥有直营售后服务中心和临时维修中心共 162 家。

理想汽车表示，如果你有任何用车问题需要帮助，可以拨打理想汽车官方服务电话 400-686-0900。

理想汽车重庆南岸服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

重庆市南岸区双龙路白鹤工业园区 1 号

理想汽车昆明官渡服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

云南省昆明市经济开发区金菱车市内 2 号

理想汽车上海浦东服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

上海市浦东新区申江南路 3288 号

理想汽车无锡惠山服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

江苏省无锡市惠山区轩盛路 40 号

理想汽车温州龙湾服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

浙江省温州市龙湾区高一路 178 号力天汽车公园内

理想汽车天津东丽服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

天津市空港经济开发区环河北路 66 号

理想汽车佛山顺德陈村服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

广东省佛山市顺德区陈村镇南涌社区芸香围 105 国道 18 号之 3A

理想汽车东莞厚街服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

广东省东莞市厚街镇莞太路 140（三屯派出所旁）

理想汽车福州服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

全功能售后服务（机电维修 + 钣喷维修）

店面地址：

福建省福州市晋安区鼓山镇后屿路 68 号

理想汽车贵阳观山湖服务中心

营业时间：

周一至周日 09:00-18:00

服务功能：

机电维修售后服务

店面地址：

贵州省贵阳市观山湖区站西路大关高架桥下理想汽车

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关键词：理想汽车电动汽车

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