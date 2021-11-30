Canalys：第三季西欧 PC 市场出货 1630 万台，惠普销量冠军

IT之家 11 月 30 日消息，市场研究机构 Canalys 今日公布了 2021 年第三季度西欧 PC 市场出货报告。统计结果涵盖台式机、工作站、笔记本。该地区在这一季度出货量达到了 1630 万台，同比增幅达 21%，而中国大陆同期数据为 1500 万台。

报告表示，西欧多国受到新冠疫情冲击，对个人电脑的需求继续增加。虽然芯片短缺的问题将持续到 2022 年，但对未来疫情的不确定性推动了 PC 市场的繁荣。

研究人员表示，西欧 PC 市场已经连续 6 个季度实现同比出货量增长，对于每家供应商来说都是好消息。预计未来会保持长期增长的态势，到 2023 年商用电脑的需求会逐步扩大。

第三季西欧前两大 PC 厂商为惠普、联想，市场占有率分别为 27% 和 25%。惠普在该季度以 430 万台的出货量重回第一名。排名第三的戴尔出货量为 230.5 万台，同比增长了 43%。苹果排名第四，Acer 第五。

平板电脑方面，第三季度西欧市场平板出货量缩减了 20%，达到 690 万台。其中苹果占比遥遥领先，iPad 出货量超过 300 万台，增长 33%。三星、联想、华为、亚马逊位列二至五名，平板出货量不足苹果的一半。研究人员表示，苹果供应链的整合能力，保证了产品出货量不会下滑。

IT之家了解到，新冠疫情依旧持续，西欧多国目前还有诸多限制措施。第四波疫情有可能使得该地区经济复苏受到严重威胁，影响到中小企业复苏。