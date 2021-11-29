Canalys：第三季中国 PC 市场出货量超过 1500 万台，联想占比 40%

IT之家 11 月 29 日消息，研究机构 Canalys 今日公布了 2021 年第三季度中国 PC 市场出货数据。统计项目包含笔记本、台式机以及台式工作站。该季度中国 PC 市场出货量超过 1500 万台，相比去年同期增长了 3%，环比增长 10%。

具体来看，2021 年第三季度台式机出货 530 万台，笔记本出货 970 万台。研究人员表示，得益于高校开学导致的新需求，PC 市场在这一季度实现了较明显的增长。

分品牌来看，联想以 40% 的市场份额遥遥领先，第三季出货突破 600 万台。排名第二的是戴尔，出货 194.8 万台，占比 13%；第三名是惠普，出货 149.3 万台占比 10%；第四名是华硕，出货 107.2 万台占比 7%。

联想第三季出货同比增长 8%，市场份额增长 2%。总体来看各厂商除了 Acer 宏碁，均有着明显增长。华硕品牌增幅最明显，相比去年同期出货增长 44%，这主要得益于笔记本电脑的热销。

IT之家了解到，Canalys 还表示，智能手机品牌 2021 年正在逐步进军笔记本电脑市场，OPPO、vivo、小米、realme 等均宣布或已经推出了新的笔记本或者平板。然而，长期来看零部件供应问题将成为不小的挑战。