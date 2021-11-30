120 万辆 CyberTruck 没交，马斯克推特说太难：供应链噩梦还没结束

11 月 30 日消息，美国当地时间周一，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）发推称，电动皮卡 CyberTruck 的生产面临挑战，“供应链噩梦”还没结束。

此前据 Electrek 报道，目前特斯拉已积压超过 120 万辆 Cybertruck 的订单，价值超过 800 亿美元，但目前仍没有生产计划，而特斯拉仍在持续接受该车型的预定。

在回应推特用户关于 CyberTruck 更新的请求时，马斯克写道：“哦，伙计，今年真是供应链的噩梦，而且还没有结束！”他还补充说：“我将在下次财报电话会议上提供最新的产品路线图。”

这意味着，马斯克可能重返第四季度财报电话会议。在今年 7 月份时，马斯克宣称他可能不再参加未来财报会议，除非有真正重要的事情要宣布。特斯拉 10 月份发布业绩后，马斯克没有现身，这是他十多年来首次缺席季度财报会议。

但这次回归可能意味着，马斯克可能会宣布有关 CyberTruck 和其他产品的最新重大消息。特斯拉于 2019 年发布了这款电动皮卡，其材料使用制造火箭的不锈钢。马斯克曾透露，现在已经收到了数十万份 CyberTruck 订单。

在 10 月份的股东大会上，马斯克表示，CyberTruck 的生产将于明年开始，2023 年进行批量生产。