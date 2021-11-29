特斯拉“婉拒”德国政府巨额补贴？其实是迫不得已

北京时间 11 月 29 日消息，据报道，因为特斯拉在生产制造举世瞩目的 4680 电池项目中，存在“身在曹营心在汉”的情况，其不得不主动宣布“自废”德国政府的巨额电池补贴资格。

据悉，特斯拉原本计划在德国修建电池工厂，但是其将在德国工厂使用的资金又撤回投在了美国加州工厂的 4680 电池项目上。为了避免更多的麻烦，特斯拉不得不自己主动申请撤销有关德国政府发放的补贴资格。根据德国官方公布的文件内容，欧盟要求只有完成电池生产技术首次工业化部署的企业才能获得补贴，这意味特斯拉不能在旗下的其他工厂投产电池。

根据 Electrek 网站的报道，德国经济部的一位发言人已经证实了上述消息。《金融时报》称上述补贴项目中的某一条款成为特斯拉无法获得补贴的原因。

4680 电池项目是今年 1 月德国政府宣布的名为“欧洲共同利益重要项目”的核心计划，其旨在将更多电池工厂带到欧洲。根据该计划，特斯拉将有资格获得 11.4 亿欧元（约合 12.8 亿美元）的补贴以助力其在德国格林海德（Grünheide）电池工厂的建设计划。

▲ 特斯拉柏林超级工厂

值得一提的是，特斯拉已经从美国内华达州当局获得了为期 20 年、价值 13 亿美元的一揽子激励措施和税收减免政策，以此作为在里诺（Reno）附近建设超级工厂的条件。要知道，美国得克萨斯州特拉维斯县此前批准了一项针对特斯拉的价值 1470 万美元的减税计划，以吸引特斯拉超级工厂在奥斯汀落地。

对比的是，特斯拉在去年 11 月申请了德国勃兰登堡州的区域资金扶持项目，特斯拉公司的一位发言人向记者表示，特斯拉已通知德国联邦经济部以及勃兰登堡州经济部，其将撤回在 IPCEI 计划中为格林海德电池厂申请国家资助的申请。该位发言人还补充说，“零补贴”不会阻碍电池工厂的计划。特斯拉计划利用自有资金向该工厂建设计划投资 50 亿美元。