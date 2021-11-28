通用称在电动汽车领域是领导者，特斯拉 CEO 马斯克回应

IT之家 11 月 28 日消息，本月早些时候，通用汽车的首席执行官玛丽-巴拉（Mary Barra）被问及电动汽车时说，通用汽车是市场领导者。不仅如此，她还说，“我们不会把我们的领导地位让给任何人”。

这些话后来被美国总统在参观通用汽车的电动车工厂时放大了：“在汽车行业，底特律在电动汽车方面处于世界领先地位。你知道这有多关键。玛丽，我记得早在一月份就和你谈过美国需要在电动汽车方面领先。我还记得你宣布，到 2035 年，通用汽车将实现 100% 的电动化。你改变了整个故事，你做到了，玛丽。你使整个汽车行业电气化。我是认真的。通过减少数以亿计的石油，极大地改善了气候，当我们全部实现电动化时，这些石油将不会被使用。你知道，到目前为止，中国在这场比赛中一直处于领先地位，但这即将改变。”

对于通用汽车 CEO 的言论，很多人其实都很惊讶，因为他们的市场份额似乎还撑不起电动汽车市场领导者的地位。

另外，福特最近表示，打算加紧努力，在两年内成为美国 BEV（纯电动汽车）市场的第二名，仅次于特斯拉。在这个愿景中，通用汽车最多只能排在第三位。显然，福特更加谦虚。

IT之家了解到，就通用汽车的言论，特斯拉的首席执行官埃隆-马斯克也做出了回应，他称：“假设，如果他们真的生产大量的电动汽车，那么他们将成为领导者。”言外之意是，他们目前生产的汽车数量还不够，市场份额还太少。

因此，通用还是有机会的。然而，通用汽车现在没有在美国生产电动汽车。雪佛兰 Bolt EV/EUV 继续停产到今年年底，而 GMC 悍马电动车勉强开始（预计 12 月交付客户）。