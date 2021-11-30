宝马 XM 概念混动车发布：纯电续航 80 公里，2022 年量产

IT之家 11 月 30 日消息，宝马公司于当地时间周一晚间发布了一款新的高性能概念车，这款电气化的跨界车预计将于明年年底在南卡罗来纳州开始生产。

新车定位混合动力跨界车，V8 发动机的插电式混合动力系统最大功率 551 千瓦、峰值扭矩 1000 牛・米，车辆纯电行驶里程 80 公里。

宝马公司的一位发言人拒绝透露量产车是否会达到这些性能指标，但一份新闻稿称即将推出的车辆是“有史以来最强大的宝马 M 汽车，将投入批量生产”。

宝马公司表示，美国将是这款新型高性能汽车最重要的销售市场。

宝马还表示，概念车 XM 展示了宝马未来豪华车型的新前端设计方向。该车的前部包括两个大鼻孔格栅，比宝马车型上传统的平滑线条更有侵略性的前脸。该车的内饰具有复古风格的皮革、铜和碳纤维，以及大屏车机系统。

“宝马 XM 概念车代表了对高性能汽车领域的完全重新认识，”宝马 M 公司首席执行官 Franciscus van Meel 在一份新闻稿中说，“它强调了 BMW M 公司有能力打破既定的惯例并突破界限，以便为该品牌的粉丝提供终极驾驶体验”。

IT之家了解到，鉴于汽车行业目前对纯电动汽车的关注，该车是一款插电式混合动力车型可能会让一些人感到惊讶。宝马还表示，计划到 2030 年，其全球交付的车辆中至少有 50% 是纯电动汽车。