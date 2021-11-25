宝马纯电新旗舰 i7 路试谍照曝光，官方用特斯拉 Model Y 和小鹏 P7 做对比

IT之家 11 月 25 日消息，现有外媒放出了一组宝马新款旗舰纯电车型 —— 宝马 i7 的路试谍照，虽然本身没有透露太多信息，但似乎在圈内引起一场大八卦，而这背后主要的原因便是路试车后面跟着一辆中车企小鹏汽车的车型。

从外媒 Carscoops 发布的谍照来看，宝马 i7 对比车队中包括奔驰 EQS、特斯拉 Model Y 和小鹏 P7。

外媒认为，i7 直接竞争对手奔驰 EQS，以及特即将在德国本地开工的全球最畅销电动车斯拉 Model Y，宝马研究一下这两款车型确实无可厚非，但中国车型小鹏的出现却代表了一些不同寻常的信息。

不过这也说明，中国新能源汽车市场已经相当成熟，而且德系厂商也非常重视中国市场。

IT之家了解到，宝马在电动汽车方面已经推出了 i3、i4 和 iX，在这方面研究已经可以说很有经验，而且官方最近证实 7 系将于明年推出，并在某些市场提供 L3 级辅助驾驶系统。

不过可惜的是，这款特别的 i7 伪装得很厉害，而且实车比以前的原型车少了一点皮肤，所以我们很难从路试图中发现什么重要的信息。

从之前的报道来看，该车将配备 120 kWh 的大型电池组，续航里程可达 435 英里（700 公里）。还有消息称该车型将提供一款高性能版本，其功率约为 641 马力（478 千瓦/650 马力）。

但最近也有爆料表明，该车型功率输出可能颇为保守，因为三电机版本可能只有 740 马力（552 千瓦/750 马力）的功率。当然，购买宝马的用户可能更在意强调车体舒适度而不是性能。

▲ S. Baldauf/SB-Medien for CarScoops