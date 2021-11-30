2022 年 1 月 1 日起，新生产乘用车需安装“黑匣子”EDR

IT之家 11 月 30 日消息，近日，GB 7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第 2 号修改单发布，自 2022 年 1 月 1 日开始，新生产的乘用车要求配备 EDR（即 Event Data Recorder，汽车事件数据记录系统），其也被俗称为汽车的“黑匣子”。

EDR 全称为 Event Data Recorder，作为一种监控数据记录系统, 俗称黑匣子。黑匣子起源于航空领域，后发展至其他交通工具（轮船、列车等）上，指用于记录其运行实时数据且抗损毁性能较高的一类设备，常用于事故原因的调查分析。

目前国外汽车行业中 2019 年美国上市的新车中 99% 都有 EDR、韩国自 2015 年 12 月强制安装（包括存量车）、欧洲要求于 2022 年 3 月新车强制安装，2024 年 3 月，存量车也要安装。

目前，Model S、Model X 和 Model 3 车型均配备了 EDR，当系统感应到碰撞或类似碰撞的情况（如撞上道路障碍物）时，EDR 记录与车辆动力学和安全系统相关的数据。

IT之家了解到，在中国市场，包括长城汽车、小鹏汽车在内的多家自主品牌也已经在多款新车中标配了 EDR 设备，同时也被用于车辆安全性能的迭代研发。

关于 EDR 的价格，此前特斯拉美国和加拿大官网上线了 EDR 数据提取套件，售价为 1200 美元。不过这一服务目前仅在北美地区开放，国内特斯拉的用户暂时无法使用。