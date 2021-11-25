消息称苹果全球电池开发主管加盟大众汽车，曾任三星高管

IT之家 11 月 25 日消息，彭博社援引《经理人杂志》报道，有消息人士称，苹果公司全球电池开发主管 Soonho Ahn 将加入大众汽车 PowerCo 部门，负责大众未来的电池项目。

据悉，Soonho Ahn 曾于 2015 年从 LG 化学跳到三星 SDI 负责新技术电池的开发，后于 2019 年加入苹果，担任全球电池开发主管。

除此之外，在宝马负责燃料电池的 Jörg Hoffmann 也将加入大众汽车，负责新一代电池的产业化。

Soonho Ahn（韩国人）被认为是该领域大佬之一。他此前一直担任市场领导者 LG Energy System 的顶级开发人员。在蔚山大学学习一年后，他于 2015 年转投竞争对手三星，致力于打造“下一代”锂离子电池。

多年来，美国一直致力于自己的汽车项目，苹果内部人士在 2020 年底证实，将会带来改进的电池技术，因此可以降低成本并同时增加续航。

Jörg Hoffmann 此前曾在慕尼黑公司负责电池和燃料电池的生产。与大众或戴姆勒不同，宝马迄今为止还没有建立自己的大规模生产，不过是电池技术研发领域的领先者之一。

外媒认为，PowerCo 将组建一支全明星团队，由 Frank Blome（52 岁）管理，他将负责戴姆勒的电池组直至 2017 年底。

值得一提的是，9 月中旬，Blome 和首席技术官 Schmall 已经聘请了 Sebastian Wolf ，此前他一直是中国电池初创公司 Farasis 的欧洲负责人，不过 Wolf 现在负责建造大众汽车的六个电池工厂。