JetBrains 官宣：IntelliJ IDE 新增支持远程开发

IT之家 11 月 30 日消息，JetBrains 官方表示，在本周陆续发布的 2021.3 版本的各 IDE 中，JetBrains 向 IntelliJ 平台添加了远程开发支持。

你可以在远程服务器上托管源代码、工具链和 IDE 后端，并使用基于 IntelliJ 平台的本地瘦客户端编写、导航、重构、运行、调试和测试项目。 体验就像是在处理本地托管的项目和使用本地安装的 JetBrains IDE。

JetBrains 还在 JetBrains Space 中引入了编排支持，JetBrains Space 是 JetBrains 为软件团队和项目打造的一体化解决方案，让远程开发环境可作为云中的虚拟机实现自动化管理。Space 可确保代码处于最新状态，将依赖项准备就绪、编译和编制索引，让你能够在几秒钟内完成连接并快速开始工作！

JetBrains 远程开发

非常简单，远程开发能够通过 SSH 连接到现有服务器。IDE 作为后端服务安装，将在其中加载项目而不显示用户界面。 瘦客户端在本地运行并连接到此 IDE 后端，提供与本地运行 IDE 相同的完整工作用户界面，即使所有处理都在远程服务器上完成。

整个流程由 JetBrains Gateway 管理，这是一款全新的紧凑型独立应用，可满足启动远程开发的所有需求。Gateway 同时作为插件与许多 JetBrains IDE 捆绑在一起。

远程开发：

https://www.jetbrains.com/zh-cn/remote-development/

JetBrains Gateway:

https://www.jetbrains.com/zh-cn/remote-development/gateway/

JetBrains Client 在本地运行，并为 IDE 后端提供用户界面。它以 IntelliJ 平台为基础，使用起来与完整的基于 IntelliJ 的 IDE 别无二致：具有与本地 IDE 相同的编辑器、代码补全、导航、检查和重构工具，但所有文件均远程托管，所有语言处理都在远程服务器上完成。

如果你想利用强大的云服务器，创建可重现的干净开发环境并避免丢失装满重要源代码的笔记本这种梦魇，远程开发不失为一种绝佳方式。

JetBrains Space 云开发环境

JetBrains 还要荣幸地宣布，JetBrains 的整体软件开发管道的统一平台 JetBrains Space 可为远程开发环境提供出色的编排支持。Space 现在支持为项目中的任意仓库创建开发环境。

IT之家获悉，你可以选择要启动的计算机的技术参数，还可以提供 Dockerfile 来创建镜像。 你也可以使用 Space Automation 预先准备开发环境、下载依赖项、构建项目和运行索引。 预构建的快照将被保存，供团队启动、复制和共享。

Space 将在你需要时启动开发环境，并且只要启动新快照即可在分支之间交换。 完成任务后，将其删除即可。 如果你在任务执行期间需要停止工作，Space 将在 30 分钟不活动后自动休眠工作区。

你可以在 Space 页面上阅读更多信息。

Space 页面:

https://www.jetbrains.com/zh-cn/remote-development/space-dev-environments/

支持 IDE 和授权许可

远程开发包含在现有付费订阅中。 它内置到支持 JetBrains IDE 的 IntelliJ 平台中。JetBrains Gateway 与 IntelliJ IDEA Ultimate、PyCharm Professional、GoLand、PhpStorm 和 RubyMine 捆绑在一起。 你也可以通过带有 CLion 和 WebStorm 的独立 JetBrains Gateway 应用使用远程开发。 JetBrains 计划在未来的版本中添加对更多 IDE 的支持。

你可以下载你最喜欢的基于 IntelliJ 的 IDE 的 2021.3 版本（本周陆续发布），也可以使用独立的 JetBrains Gateway 应用开始远程开发。

查看文档了解更多信息，同时也请分享你的体验！ 同时，务必详细了解 Space 开发环境。

查看文档:

https://www.jetbrains.com/help/idea/2021.3/remote-development-starting-page.html

Space 开发环境:

https://www.jetbrains.com/zh-cn/remote-development/space-dev-environments/

最后，一件重要的事

JetBrains 对将远程开发引入 JetBrains IDE 感到非常兴奋。JetBrains 并不局限于 IntelliJ IDEA、PyCharm 和 GoLand 等基于 IntelliJ 的 IDE。

JetBrains 还宣布了 Fleet，这是 JetBrains 利用过去 20 年的知识和技术从头打造的一款全新 IDE。

当你第一次启动 Fleet 时，它会作为一个功能齐全的编辑器启动，具有语法高亮显示、简单的代码补全以及您对一个编辑器期待的所有功能。

Fleet 还是一个功能齐全的 IDE，具有智能补全、重构、导航、调试以及 IDE 中一直存在的所有功能。更重要的是，点击一键即可使用所有这些功能。