福厦高铁进入最后冲刺期：泉州湾跨海大桥全桥贯通

IT之家 11 月 30 日消息，据南昌铁路发布，11 月 30 日随着引桥中跨合龙段最后 25 立方米混凝土浇筑完成，福厦高铁泉州湾跨海大桥成功实现全桥贯通，标志着福厦高铁建设进入最后冲刺期。

IT之家获悉，福厦高铁是国内首条跨海高铁，正线全长 277.42 公里，其中泉州湾跨海大桥全长 20.287 公里，位于线路施工难度最大地段，是全线重点控制性工程。

泉州湾跨海大桥海上桥梁长 8.96 公里，跨越泉州湾的主桥长 800 米、主跨 400 米，为双塔双索面钢混结合梁半漂浮体系斜拉桥。大桥结构类型多，施工工艺复杂，建造过程中面临着战线长，组织协调难度大、海上高空作业风险高等一系列挑战。

建设与施工单位在大桥深水区引桥施工过程中，研发采用了多联无支座交接墩主梁挂篮悬臂浇筑施工技术，解决了传统支架现浇施工方法中支架搭设难度大、工程量大的施工难题。这一施工形式在国内铁路施工中尚属首次。为保证此次长 2 米、重 64 吨的合龙段，浇筑微膨胀混凝土初凝强度符合质量要求，建设与施工单位选择在低温的夜间时段进行浇筑，最终顺利完成合龙施工。

福厦高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中沿海通道的重要组成部分，北起福州，途经莆田、泉州，南至厦门和漳州。这条铁路建成通车后，将缩短福州、厦门、泉州、漳州之间的时空距离，厦榕将形成 1 小时交通圈，厦漳泉将形成半小时交通圈。