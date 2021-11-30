Tensor 芯片的锅？用户报告谷歌 Pixel 6/Pro 连接大疆无人机/相机出现黑屏

IT之家 11 月 30 日消息，据 XDA 报道，一些用户的报告称，谷歌最新发布的 Pixel 6/Pro 系列旗舰手机似乎与大疆的设备不太兼容。

大疆是世界上最受欢迎的无人机制造商之一，该公司还销售大量的相机云台、运动相机和其他设备。手机用户可以通过 DJI Fly 和 Mimo App 来控制大疆的无人机/相机等。

用户报告称，当前版本的 DJI Fly 和 Mimo App 无法在 Pixel 6/Pro 上显示实时预览，视频传回来的只是黑屏。不过，GPS 数据和传输视频文件仍然有效，只是实时视频无法查看。

关于这个问题的投诉已经出现在社交媒体上，以及大疆的支持论坛上。大疆官方论坛的一位管理员表示，受此问题影响的用户可以“借用或使用另一台兼容的移动设备”来替代。

IT之家了解到，大疆官方推特在上周表示，Pixel 6/Pro 仍在进行兼容性测试，因此 Pixel 6/Pro 用户何时可以使用无人机和相机，目前还没有时间表。

大疆也没有透露软件错误的原因，但考虑到 Pixel 6/Pro 是目前唯一配备谷歌 Tensor 芯片的手机，Tensor 中的自定义 CPU 和 GPU 架构可能与大疆的实时视频编码冲突。