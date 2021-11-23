测试显示，谷歌 Pixel 6 Pro 的 5G 调制解调器不及高通骁龙 X60

IT之家 11 月 23 日消息，谷歌是少数决定与高通保持距离的公司之一，包括其 5G 调制解调器。因此，Pixel 6/Pro 旗舰手机采用了定制的 Tensor 芯片，而且使用了三星提供的 5G 调制解调器。

然而，在最新的测试中，配备三星 Exynos 5G 调制解调器的 Pixel 6 Pro 表现并不太好。

PCMag 的测试表明，在配备骁龙 888 的 Galaxy S21 中运行的骁龙 X60 调制解调器，比在 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 中运行的 Exynos 5G 调制解调器更快。与 Pixel 6 系列低于 1Gbps 的速度相比，高通骁龙 X60 不仅速度更快，下载速度超过 2Gbps，而且 4G 和 5G 信号更好。

在 T-Mobile 和 Verizon 的网络上测试 Galaxy S21 和 Pixel 6 Pro，Galaxy S21 能够捕获更好的 LTE 信号。此外，在中频 5G 网络中，Galaxy S21 在七项测试中有六项优于 Pixel 6 Pro。Pixel 6 Pro 唯一占上风的领域是农村地区的低频段蜂窝信号。

IT之家了解到，高通不久前推出了骁龙 X65 5G 调制解调器，成功扩大了领先地位，很可能会集成于骁龙 8 Gen1 旗舰处理器中。