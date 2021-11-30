深康佳：Micro LED 芯片已完成小批量试产

11 月 26 日，深康佳在投资者关系活动中表示，公司研发的混合式巨量转移技术已在转移效率和良率方面获得大幅提升。目前，深康佳的 Micro LED 芯片已完成小批量试产，量产及上市时间将根据相关技术的研发进展及终端产品的开发进度确定。

对于布局 Micro LED 相关产品的主要原因，深康佳表示，重庆康佳光电技术研究院有限公司布局 Micro LED 相关产品有利于公司半导体及相关业务的长远发展，将进一步提高公司的核心竞争能力和盈利能力。Micro LED 可广泛应用于各类显示设备，未来可能成为彩电产品的重要部件，有助于提高公司在彩电领域的定价权和话语权。

资料显示，深康佳正在研发的 Micro LED 新型显示技术是一种新型的由微米级半导体发光单元组成的阵列显示技术。该技术具有自发光、高对比、高效率、低功耗、高集成、高稳定性、全天候工作等优点，未来发展潜力巨大。

目前，深康佳已成功开发 Micro LED 智能穿戴微晶屏、8K/4K MicroLED 大尺寸显示屏、玻璃基 P0.375 Micro LED 显示屏、柔性 P1.2Micro LED 显示屏。深康佳表示，公司研发的混合式巨量转移技术虽然已在转移效率和良率方面获得大幅提升，但距离量产还有一定的距离，现已确定主要技术路径，还需在转移效率和良率方面进一步提高。