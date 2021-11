苹果公布第三届年度 Apple Music 奖获奖名单：《drivers license》获年度单曲奖

IT之家 11 月 30 日消息,苹果公司今天公布了第三届 Apple Music 奖的获奖者,该奖项旨在表彰“2021 年的最佳艺术家以及他们对全球文化的影响”。

该奖项表彰五个类别的音乐成就,获奖者的选择过程既反映了苹果音乐的编辑观点,也反映了世界各地的客户最常听的内容。

苹果将 The Weeknd 评为年度全球艺术家,而 Olivia Rodrigo 是年度突破性艺术家。Rodrigo 还因其首张专辑《SOUR》获得年度专辑奖,并因《drivers license》获得年度单曲奖。年度作曲家奖颁给了多种乐器演奏家 H.E.R.,特别是为了表彰她的 21 轨 R&B 专辑《Back of My Mind》。

▲ Olivia Rodrigo

今年,Apple Music 奖还引入了一个新的奖项类别,即年度区域艺术家奖,表彰来自五个国家和地区的艺术家。非洲、法国、德国、日本和俄罗斯。据苹果公司称,年度地区艺术家奖表彰那些在各自国家和地区的文化和榜单上产生最大影响的艺术家。

“过去的 12 个月被证明是音乐界不平凡的一年,我们很高兴向那些在 Apple Music 上塑造文化并与世界各地的歌迷建立联系的艺术家致敬,”苹果公司苹果音乐和 Beats 副总裁 Oliver Schusser 说,“今年我们还表彰了更多的地区性艺术家,向世界展示了在全球范围内掀起波澜的非凡的天才音乐人的影响力。”

IT之家了解到,Apple Music 奖庆祝活动于 2021 年 12 月 7 日星期二拉开帷幕,采访、原创内容等都在 Apple Music 和 Apple TV 应用上进行全球直播。