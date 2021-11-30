世纪华通：盛趣与腾讯签署联运合作框架协议，前者可发行、推广和运营后者产品

IT之家 11 月 30 日消息，世纪华通现发布公告，全资子公司盛趣游戏 29 日与腾讯签署了《联运合作框架协议》约定盛趣游戏将在其平台发行、推广和运营腾讯旗下的游戏产品。

IT之家了解到，盛趣游戏此前推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《泡泡堂》、《龙之谷》、《最终幻想 14》等 70 多款精品游戏，注册用户超过 21 亿。手游方面，盛趣游戏先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》与推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《光明勇士》等现象级作品。

公告还提到，盛趣游戏有权决定腾讯产品的开服进度和开服时间，为腾讯产品的用户提供优质的发行和运营服务，包括但不限于为腾讯产品开展游戏运营活动、开设或运营的游戏内外商城、官网、社区。

关于前述合作产生的收入，腾讯获得其中的 20%，盛趣游戏获得其中的 80%。

本协议开展的合作，旨在基于双方各自的优势和专业。世纪华通此前与多家全球领先的游戏研发和游戏代理公司开展了深度合作，并成功发行和运营了多款游戏产品，如世纪华通现正参与发行的由西山居研发的《剑网 1：归来》。

官方表示，此次世纪华通与腾讯的合作，双方将发挥腾讯旗下丰富的产品优势以及世纪华通成熟的发行运营经验。双方本次合作有助于公司积累不同品类游戏的发行经验，同时该发行运营经验也将提高公司的自研能力，将有利于增强公司全产业链的竞争优势，并夯实可持续稳健发展的基础。