腾讯被工信部点名，央视：用户苦 App 违规操作久矣

IT之家 11 月 27 日消息，近日，工信部对腾讯公司采取了过渡性的行政指导措施，要求对于即将发布的 App 新产品，以及既有 App 产品的更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。相关消息也迅速登上微博热搜。

对此，央视新闻今日发布评论文章称“监管越来越规范了！”“权益保护是好事！”…… 从网友们的留言中也能看出，用户苦 App 违规操作久矣，安全清朗的网络环境是民之所呼。

此事之所以引起网友热议，一方面是因为整治 App 影响面广，涉及用户利益，难免要多说几句；另一方面，大家也对此次监管能够如此‘快准狠’表示惊讶，毕竟被点名的是互联网‘巨头’，而这也恰恰说明了监管整治的适当性和必要性：越是用户基础大，越要维护好用户权益，若有违规必须依法依规整治，在不影响用户正常使用的情况下，揪住最容易出问题的部分严抓严查。

据报道，工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施原因是，在工信部今年以来开展的 App 侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下 9 款产品存在违规行为，共计 4 批次被公开通报，违反了 2021 年信息通信业行风纠风相关要求。

IT之家了解到，腾讯公司 11 月 24 日回应称，公司正持续升级 App 对用户权益保护的各项措施，并配合监管部门进行正常的合规检测。在此期间，用户可正常下载使用 App 现有版本。

此外，《个人信息保护法》已于 11 月 1 日正式施行。央视指出，个人信息保护来到新阶段，维护网络信息安全，不仅需要监管部门出手，也需要行业、企业、平台、个人等多方共同参与。