比亚迪王传福：看好磷酸铁锂路线，电动车打破原有芯片体系平衡

11 月 30 日，比亚迪股份有限公司（股票代码：002594，以下简称：比亚迪）召开 2021 年第二次股东大会，在董秘李黔主持下，全体股东就《公司章程》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等 8 项修订议案进行审议和投票，爱集微作为其机构股东参与此次股东大会并投了赞成票。期间，比亚迪董事长王传福与爱集微在内的多位股东就动力电池、新能源汽车、汽车半导体等热门话题进行了互动与交流。

继续看好磷酸铁锂技术路线

近期，宁德时代在原有技术路线的基础上，加大了对磷酸锰锂电池技术的布局，这一新动向受到了行业的广泛关注。在本次股东大会上，比亚迪董事长王传福对此回应称，比亚迪很早就有对磷酸锰锂进行研究，该技术路线有其特定的优势。

据了解，磷酸锰锂是一种天然矿物或者人工合成的三元锂电池电极材料，具有 171 mAh/g 的比容量以及 4.1 V 左右的放电平台（vs Li/Li+）等特点，有业内人士认为，磷酸锰锂成为了新一代锂离子动力电池的理想材料。

不过，王传福认为，“磷酸铁锂技术路线仍是目前的主要选择，无论是产品性能、使用成本、循环使用寿命，都有明显的优势。”

“除非磷酸锰锂取得颠覆性技术突破，不然它仍将继续停留在实验室。”王传福继续强调。

会上，比亚迪管理层同时与参会股东就氢能、铝空气电池等技术路线进行探讨。王传福表示，比亚迪也已对这两种技术路线进行布局，其中，铝空气电池是一种较为传统的技术，其在能量密度方面有一定优势，但受电池结构、基础设施、高低温性能、可靠性等因素制约，目前还不具备实际应用的条件。

众所周知，受下游新能源汽车产销市场的持续景气，上游锂材价格持续涨价，“像六氟磷酸锂的价格就出现了飙涨现象，从原来的 7 万元/吨上涨到了现在的 40 万元/吨，这是受供求关系所影响。未来，随着供需关系的平衡，上游锂材的价格都将会回归正常状态。”王传福认为。

而就短期来说，上游锂材价格飙升，正在驱动资本向上游材料倾斜，王传福表示，到 2022 年-2023 年，由供需关系引发的涨价，将会随着资本的介入而加速供需平衡，进而带来采购成本下降，无论是对比亚迪还是锂电产业，都将受益于此。

不过，王传福同时发出警示称，资源层面引发的上游锂材涨价问题，不会随着资本的介入而解决。

另外，受市场需求拉动，动力电池产量正在快速爬坡，王传福表示，现在年尾产量跟年初产量变化很大，“目前新能源汽车的渗透率每月平均增长 1.3 个百分点，逐月增长下来，厂家的备货也需要按月来逐步提升，年尾的产能可能是年初产能的 3~4 倍之多。目前我们基本都按月来做统计周期。”

相比同行，王传福认为，比亚迪具有更灵敏的市场嗅觉，其基于自有汽车品牌，可以快速洞悉前端市场的变化，并反馈到产能方面以及快速做出决策。王传福同时表示，未来，比亚迪也会对外供应电池，目前已在与部分品牌签订合作订单，不过，“由于内部需求很大，目前累计未交付在手订单太多，我们的电池产量优先满足自身需求，在此前提下，才会考虑对外出售。”

芯片供应仍以满足自身需求为主

除了锂电池，比亚迪的芯片产品线也广受股东关注。

受疫情影响，全球汽车产业出现芯片短缺现象，并在今年三季度由于马来西亚封国，导致芯片短缺加剧，引发几乎所有主机厂减产、停产。不过，比亚迪却是个例外，此前有业内专家认为，全球主机厂中，由于有亚迪半导体做背后支撑，比亚迪受缺芯的影响最小，今年以来，其汽车产销量持续增长。

公开资料显示，今年 10 月，比亚迪新能源汽车销量为 81040 辆，而上年同期为 23217 辆；1-10 月新能源汽车销量合计达 418619 辆，同比增长 212.03%。

对目前比亚迪新能源汽车缺芯情况，王传福回应股东表示，“比亚迪半导体主要聚焦在功率半导体领域，如 IGBT、SiC 等产品线，我们的半导体产品主要是对自己做贡献，目前基本满足自身需求。”

本次会议上，王传福再次强调，汽车电动化时代，对以 IGBT 为代表的功率器件以及支撑汽车智能化发展的 AI 芯片的需求会越来越大，“电动车对半导体的需求比传统车对半导体的需求大了 5~10 倍”。王传福进一步解释称，“一片 8 英寸晶圆可以生产出几千颗 IC，但用于生产 IGBT，仅能满足 2~3 台车的使用，新能源汽车对芯片的消耗量很大，打破了原有芯片供应体系的平衡。”

资料显示，比亚迪半导体依靠自主研发掌握了一系列核心技术，在功率半导体、智能控制 IC、智能传感器、光电半导体等领域深入布局，凭借持续的研发投入、经验丰富的研发团队和多年的技术积累及应用实践，形成了丰富的产品线，并在车规级产品领域实现了重大技术突破。IGBT、 SiC 器件、 MCU、 LED 光源、电流传感器等车规级产品均已实现量产及装车，拥有了大规模的应用数据，在车规级半导体自主可控进程中掌握先发优势，具备为整车厂提供集成化解决方案和协同化应用平台的能力。

而在推进汽车电动化之时，比亚迪也在推进汽车的智能化发展。

一方面，比亚迪加速车机智能系统的建设，如 Di-link，王传福表示，目前正在完善生态建设，提升驾车体验，“我们正在把手机生态复制到汽车上，如果说，手机的 App 在汽车上无法使用，那么汽车还谈何智能。”

另一方面，比亚迪继续对辅助自动驾驶、智能驾驶加大重金投入。王传福透露，目前比亚迪已经参与到国家相关新能源汽车、智能汽车、自动驾驶领域相关法律、法规的制定工作，王传福表示，“我们与国家有关部门一起，为智能汽车的发展扫清障碍。同时，在汽车智能化方面，比亚迪的技术以做到行业领先。”

据了解，比亚迪推出的 e 平台 3.0 正是比亚迪承载汽车智能化的平台之一，其将传统分布式电子电气架构整合成为域控制架构，分为智能动力域、智能车控域、智能座舱域和智能驾驶域四大域控。而基于 e 平台 3.0 打造的概念车 ocean-X 也已于近期亮相，比亚迪表示，该车刷新性能和智能驾驶体验新高度，有望将全球智能电动车的发展进程提速至少三年。