10 月新能源汽车配套驱动电机装机量达 32.8 万台同比增长 117.9%，比亚迪遥遥领先

IT之家 11 月 23 日消息，第一电动研究院现发布最新数据。2021 年 10 月新能源汽车配套驱动电机装机数量达 328,272 台，环比下降 11.3%，同比增长 117.9%。

得益于 DM-i 车型销量的大涨，比亚迪电机配套量继续高涨，稳坐冠军宝座。方正电机、宁波双林分列前三，而他们主要受益于宏光 MINI 的大卖。比亚迪、方正电机和宁波双林配套量分别为 75579 台、29529 台和 26262 台。

除此之外，小康动力、合普动力首次上榜，前者得益于赛力斯 SF5 销量的大涨，后者得益于小鹏 P5、小鹏 G3i 销量的提升。

据悉，10 月交流异步电机共配套 7,971 台，环比下降 23.5%，主要配套车型为赛力斯 SF5、岚图 FREE、蔚来 ES6、奔驰 EQC、蔚来 ES8、蔚来 EC6、奥迪 e-tron 等。

他励同步电机共配套 2,330 台，环比上涨 1.3%，主要配套车型为宝马 X3 EV。

IT之家了解到，永磁同步电机共配套 317,971 台，环比下降 11.0%。宏光 MINIEV、理想 ONE、Model Y、比亚迪秦 PLUS、比亚迪唐为其 TOP5 配套车型，配套量分别为 47,742 台，15,400 台，13,374 台，12,808 台、10,327 台。

此外，报告还提到，由于特斯拉将 Model 3 的大部分销量用于了出口，导致特斯拉国内配套电机环比暴降，排名从 9 月第二跌至 10 月第七。