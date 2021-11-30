沃尔沃新能源汽车起火爆炸，起火原因仍在调查

11 月 30 日上午，南京某小区地下车库一辆沃尔沃新能源汽车发生起火事故。有网友称一辆沃尔沃 XC90 插电混动车型疑似在充电时发生起火爆炸。

南京消防微博相关信息显示，今日 5 时 39 分，南京消防 119 接到报警，建邺区乐山路 198 号仁恒江湾城小区地下车库一新能源轿车失火。南京消防指挥中心立即调集辖区消防站赶赴现场处置。5 时 54 分，现场明火被扑灭，无人员伤亡。起火原因正在调查中。

据了解，此次爆炸的沃尔沃 XC90 T8 作为沃尔沃 XC90 的插电混合动力版本，搭载由 2.0L 双增压发动机与电动机所组成的插电混合动力系统，配合 11.6kWh 电池，纯电模式下续航里程 50km。

11 月 30 日下午，沃尔沃汽车官方微博回应称，2021 年 11 月 30 日凌晨，南京某小区地下车库发生一起车辆燃烧事故，沃尔沃技术人员第一时间赶赴现场，目前现场已处理完毕，无人员伤亡。沃尔沃正在配合当地消防部门调查事故原因，后续会及时对外公布调查进展。

照片显示，爆炸车辆的前后机盖与四门都发生严重毁损，涉事的沃尔沃 XC90 T8 最初以进口姿态引入中国市场，“从现场的预估来看，车型或将直接报废”。