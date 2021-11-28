日本拟加倍补助推广电动汽车，最高补助约 4.5 万元

IT之家 11 月 28 日消息，日本政府有意从 2022 年春天开始加倍补助民众购买电动汽车，最高补助 80 万日元（约 44880 元人民币），希望提升电动汽车市占率。

日本民众目前购买电动汽车可有最高 40 万日元（约 22440 元人民币）补助，相较欧洲等国最高约 100 万日元（约 56100 元人民币）低不少，被认为是日本无法普及电动汽车的主要因素。

据 NHK，日本政府已将增加对电动汽车等车辆补助金额，编列进本年度补充改正预算案内。具体来说，日本民众如果新购买电动汽车（EV），可以获得目前两倍的最多 80 万日元补助；如果购买的是插电式混合动力车（PHEV），可以获得目前 2.5 倍最多 50 万日元（约 28050 元人民币）补助。

日本政府经济产业省表示，对民众购买电动汽车最多补助 80 万日元，几乎达到跟欧美国家补助相同水准；只要补正预算案顺利通过的话，预计 2022 年春天起就能实施。

为避免民众观望加倍补助正式实施而暂不购入电动汽车，日本政府将把 11 月 26 日以后购买电动汽车的民众，纳入增额补助适用对象。

IT之家了解到，日本去年新车销售总数中，电动汽车占比不到 1%，日本政府希望通过加倍补助推广车辆电动化。