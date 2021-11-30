V 社：Steam Deck 掌机没有独占游戏，支持安装 Steam 之外的软件

IT之家 11 月 30 日消息，Valve 于 2021 年 7 月正式发布了 Steam Deck 游戏掌机。这款设备搭载 AMD 定制处理器，内置 RDNA 2 架构 GPU，7 英寸屏幕分辨率 1280×800，售价 399 美元起。

根据 Steam Deck 常见问题页面的问答，Steam Deck 掌机最多支持 8 线程，没有添加移动网络的计划。该设备有 16GB 的统一内存，其中 1GB 为 GPU 专用，但视工作负载而定，GPU 最高可用 8GB，基座将支持最高 1 Gb/s 的以太网。

Steam Deck 没有独占游戏，Valve 表示：“ Steam Deck 是台 PC，所以应该就像在 PC 上一样玩游戏。”

IT之家了解到，Steam Deck 支持安装 Steam 之外的软件并通过 Proton 来使用，可以像在 Steam 桌面版上一样安装并添加任何游戏。只需安装应用程序然后通过桌面模式将其添加至 Steam，它就会出现，和在任何 PC 上一样。

此外，Steam Deck 搭载的 SteamOS 3.0 目前使用 5.13 版本内核，并在努力更新至 5.15 版本，以后还会继续更新至最新的版本，并计划发布通用版系统。